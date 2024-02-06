Soal Masa Depan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Exco PSSI Sebut Belum Ada Pembahasan

JAKARTA – Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, angkat bicara soal masa depan Shin Tae-yong dalam melatih Timnas Indonesia. Dia mengaku belum ada pembahasan soal kontrak Shin Tae-yong di Timnas Indonesia sejauh ini.

Kontrak Shin Tae-yong sendiri akan usai pada Juni 2024. Sebelumnya, PSSI memberikan target untuk Shin Tae-yong saat menukangi Timnas Indonesia senior dan Timnas Indonesia U-23 pada Piala Asia.

Target Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia sendiri sudah tercapai dengan lolos ke babak 16 besar. Tetapi, dia masih punya target lain bersama Timnas Indonesia U-23, yakni melaju ke babak delapan besar.

Timnas Indonesia U-23 baru akan berlaga di Piala Asia U-23 2024 pada 15 April hingga 3 Mei 2024 yang berlangsung di Qatar. Di ajang itu, skuad Garuda Muda tergabung di Grup A bersama dengan Qatar, Australia, dan Yordania.

Arya Sinulingga mengatakan Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, dan Shin Tae-yong memang sudah bertemu selepas Piala Asia. Akan tetapi, tidak ada pembahasan apa pun terkait kontrak saat pertemuan keduanya.

"Tidak ada (pembahasan kontrak), karena memang kan tidak ada yang mau diputuskan maupun diperpanjang. Tidak ada sama sekali," kata Arya di Jakarta, Selasa (6/2/2024).