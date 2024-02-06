Vietnam Tak Apresiasi Kelolosan Timnas Indonesia ke 16 Besar Piala Asia 2023: Level Kami Belum Kalah dari Mereka!

PENGAMAT sepakbola Vietnam, Quang Huy, tidak mengapresiasi keberhasilan Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Quang Huy menilai, keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 belum menunjukan level mereka sudah di atas Timnas Vietnam.

Di Piala Asia 2023, tercatat ada empat tim Asia Tenggara yang ambil bagian, yakni Thailand, Timnas Indonesia, Vietnam dan Malaysia. Namun, hanya Timnas Indonesia dan Thailand yang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

(Timnas Thailand lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 meski akhirnya tersingkir. (Foto: REUTERS)

Thailand lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 setelah finis sebagai runner-up Grup F. Sementara itu, Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 usai finis sebagai satu dari empat tim peringkat tiga terbaik.

Status peringkat tiga terbaik Timnas Indonesia dicetak setelah menang 1-0 atas Vietnam di matchday kedua Grup D. Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam dipandang sinis Quang Huy.

Ia menilai perkembangan sepakbola Asia Tenggara belum terlalu pesat. Dalam pandangannya, Vietnam dan Thailand masih merajai sepakbola Asia Tenggara, sedangkan Timnas Indonesia, Malaysia dan tim lainnya masih di bawah mereka.

“Terus terang sepakbola Asia Tenggara mengalami kemajuan yang lambat. Sepakbola Asia Tenggara masih berupaya naik kelas, tapi belum lepas dari konsep dataran rendah,” kata Quang Huy, Okezone mengutip dari Soha, Selasa (6/2/2024).