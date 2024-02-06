Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Legenda Barcelona Dani Alves Mulai Jalani Persidangan Kasus Pelecehan Seksual, Terancam Hukuman Penjara 9 Tahun!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |07:05 WIB
Legenda Barcelona Dani Alves Mulai Jalani Persidangan Kasus Pelecehan Seksual, Terancam Hukuman Penjara 9 Tahun!
Dani Alves mulai jalani persidangan atas kasus pelecehan seksual (Foto: UEFA)
A
A
A

BARCELONA - Legenda Barcelona, Dani Alves, mulai diadili atas kasus pelecehan seksual di Barcelona, Spanyol, pada Senin, 5 Februari 2024 waktu setempat. Eks bintang Timnas Brasil itu menghadapi persidangan pelecehan seksual setelah setahun ditahan di penjara.

Menurut laporan The Star, Alves diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita muda di sebuah klub malam Barcelona pada 31 Desember 2022. Namun, pria berusia 40 tahun itu sempat membantah melakukan kejahatan tersebut.

Dani Alves

Dani Alves lalu ditangkap pada 20 Januari 2023 dan telah ditahan sejak saat itu. Pengadilan memerintahkan sang terduga pelaku untuk dipenjara setelah menganalisis penyelidikan awal polisi dan mendengarkan kesaksian dari korban.

Tiga hari setelah penangkapannya, Alves dipindahkan oleh petugas demi alasan keamanan ke penjara Brians 2, sekira 45 menit barat laut Barcelona. Ia mendekam di balik jeruji besi di sana sejak saat itu.

Dalam persidangan Senin 5 Februari 2024, Alves duduk di ruang sidang dengan mengenakan kemeja putih dan celana jeans. Ibunya juga hadir dalam persidangan di gedung pengadilan Barcelona.

Halaman:
1 2
      
