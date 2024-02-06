Juara AFC eAsian Cup 2023, Timnas Esport Indonesia Lanjutkan Kesuksesan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

eTimnas Indonesia berhasil mengharumkan nama bangsa di ajang AFC eAsian Cup 2023 (Foto: PSSI)

DOHA - Juara AFC eAsian Cup 2023, Timnas Esport Indonesia lanjutkan kesuksesan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Prestasi tersebut tentu sangat membanggakan.

AFC eAsian Cup untuk pertama kalinya digelar pada edisi kali ini. Turnamen Esports itu berlangsung di Virtuocity Arena, Doha, Qatar. eTimnas Indonesia sukses melangkah ke babak final usai menyingkirkan sejumlah tim papan atas.

Di partai final, Rizky Faidan dan kawan-kawan menantang eTimnas Jepang. Kendati menghadapi lawan kuat, Indonesia berhasil menang dengan skor 2-0 dalam dua leg.

Pada leg I, eTimnas Indonesia harus berjuang hingga babak adu penalti setelah pertandingan berakhir 1-1. Beruntung, Tim Merah Putih memenangi partai ini.

Sementara itu, di leg II, Indonesia butuh babak perpanjangan waktu untuk mencetak satu-satunya gol kemenangan. Alhasil, eGaruda menang dengan skor akhir 2-0 atas Jepang.

Timnas Esport Indonesia pun juara pada turnamen perdana AFC eAsian Cup 2023. Hal itu tentu menciptakan sejarah tersendiri bagi dunia sepakbola Indonesia, khususnya Esport.