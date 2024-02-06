Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Juara AFC eAsian Cup 2023, Timnas Esport Indonesia Lanjutkan Kesuksesan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |06:25 WIB
Juara AFC eAsian Cup 2023, Timnas Esport Indonesia Lanjutkan Kesuksesan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
eTimnas Indonesia berhasil mengharumkan nama bangsa di ajang AFC eAsian Cup 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA - Juara AFC eAsian Cup 2023, Timnas Esport Indonesia lanjutkan kesuksesan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Prestasi tersebut tentu sangat membanggakan.

AFC eAsian Cup untuk pertama kalinya digelar pada edisi kali ini. Turnamen Esports itu berlangsung di Virtuocity Arena, Doha, Qatar. eTimnas Indonesia sukses melangkah ke babak final usai menyingkirkan sejumlah tim papan atas.

eTimnas Indonesia beraksi di AFC eAsian Cup 2023 (Foto: PSSI)

Di partai final, Rizky Faidan dan kawan-kawan menantang eTimnas Jepang. Kendati menghadapi lawan kuat, Indonesia berhasil menang dengan skor 2-0 dalam dua leg.

Pada leg I, eTimnas Indonesia harus berjuang hingga babak adu penalti setelah pertandingan berakhir 1-1. Beruntung, Tim Merah Putih memenangi partai ini.

Sementara itu, di leg II, Indonesia butuh babak perpanjangan waktu untuk mencetak satu-satunya gol kemenangan. Alhasil, eGaruda menang dengan skor akhir 2-0 atas Jepang.

Timnas Esport Indonesia pun juara pada turnamen perdana AFC eAsian Cup 2023. Hal itu tentu menciptakan sejarah tersendiri bagi dunia sepakbola Indonesia, khususnya Esport.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/49/3184108/bojan_hodak_bersama_luka_modric-ikJo_large.jpg
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Ungkap Alasan Bertemu Luka Modric di Kroasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184083/simak_kisah_inspiratif_sadio_mane-wVd7_large.jpg
Kisah Inspiratif Sadio Mane, Anak Imam Masjid yang Bangun Banyak Rumah Sakit dan Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/45/3183958/erick_thohir-7jD4_large.jpg
Resmi! Erick Thohir Kuasai 100 Persen Saham Oxford United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183735/timur_kapadze-Hw7c_large.jpg
Ditinggalkan Timur Kapadze, Uzbekistan Menang 2-0 atas Mesir!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645255/peserta-turnamen-basket-mnc-sports-competition-ingin-ajang-ini-digelar-rutin-scx.webp
Peserta Turnamen Basket MNC Sports Competition Ingin Ajang Ini Digelar Rutin
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/bek_persija_jakarta_rizky_ridho.jpg
Batas Vote FIFA Puskas Award 2025, Ayo Dukung Rizky Ridho!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement