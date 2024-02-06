Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Inggris Bakal Kembali di St James Park, Pertama Sejak 20 Tahun!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |03:14 WIB
Timnas Inggris Bakal Kembali di St James Park, Pertama Sejak 20 Tahun!
Timnas Inggris kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

TIMNAS Inggris bakal kembali berlaga di St James Park pada Juni 2024 saat melawan Bosnia and Herzegovina. Hal itu akan menjadi bersejarah karena terjadi pertama kalinya dalam 20 terakhir.

Dilansir dari Daily Mail, St James Park memang menjadi stadion yang diusulkan untuk laga melawan Timnas Bosnia and Herzegovina. Namun, kabar itu harus dipastikan lebih lanjut lagi beberapa waktu ke depan.

Timnas Inggris

"Inggris akan menghadapi Bosnia dalam pertandingan persahabatan pra-Euro di St James' Park," bunyi keterangan Daily Mail, dikutip Selasa (6/2/2024).

"Detail finalnya masih harus dikonfirmasi, tetapi kami memahami tim asuhan Gareth Southgate akan bertandang ke Tyneside untuk pertandingan pemanasan pada Senin 3 Juni," lanjutnya.

Telusuri berita bola lainnya
