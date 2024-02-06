Borneo FC vs Persija Jakarta: Ambisi Macan Kemayoran Curi Poin di Markas Lawan

Persija Jakarta akan bertamu ke markas Borneo FC (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA - Persija Jakarta tak ingin pulang dengan tangan hampa pada lawatan mereka ke markas Borneo FC pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Penggawa Persija, Syahrian Abimanyu optimistis timnya bisa mencuri poin penuh di kandang lawan.

Persija Jakarta dan Borneo FC akan saling berahadapan dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Pertandingan digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Selasa (6/2/2024), pukul 19.00 WIB.'

Borneo FC memang sementara waktu menumpang di markas Persiba Balikpapan. Oleh dikarenakan, Stadion Segiri memasuki tahap renovasi.

Syahrian Abimanyu mengatakan persiapan Persija sudah cukup matang untuk melawan Pesut Etam -julukan Borneo FC. Jadi, itu menjadi modal penting timnya dalam laga nanti.

“Persiapan panjang sudah dilakukan oleh satu tim. Kami berlatih dengan intensitas yang terus ditingkatkan setiap minggunya, program yang bervariasi, dan diikuti dengan dua uji coba,” ujar Syahrian Abimanyu dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB).

Pemain berposisi gelandang itu mengatakan timnya akan tampil ngotot dalam laga itu. Oleh dikarenakan, Persija ingin merebut poin dari tangan Borneo FC.