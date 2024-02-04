Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Bojan Hodak Setelah Persib Bandung Gagal Menang di 4 Laga Beruntun Liga 1 2023-2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |23:34 WIB
Respons Bojan Hodak Setelah Persib Bandung Gagal Menang di 4 Laga Beruntun Liga 1 2023-2024
Bojan Hodak lihat sisi positif setelah Persib Bandung ditahan Persis Solo 2-2. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

RESPONS Bojan Hodak setelah Persib Bandung gagal menang di 4 laga beruntun Liga 1 2023-2024 akan diulas Okezone. Dalam empat laga terakhir, Maung Bandung –julukan Persib Bandung– hanya mendapatkan tiga imbang dan satu kalah.

Berturut-turut, Stefano Beltrame dan kawan-kawan bermain 0-0 dengan PSM Makassar, kalah 0-2 dari Persik Kediri, menahan Bali United 0-0 dan ditahan Persis Solo 2-2. Meski begitu, Bojan Hodak melihat ada sisi positif dari deretan hasil di atas.

Bojan Hodak harus lihat Persib Bandung ditahan Persis Solo 2-2. (Foto: Persib.co.id)

(Persib Bandung ditahan Persis Solo 2-2. (Foto: Persib.co.id)

Pelatih asal Kroasia itu menilai, Persib Bandung memiliki perkembangan. Ia melihat hasil positif telah diraih timnya saat melawan Persis Solo yang baru digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (4/2/2024), lebih tepatnya dari segi penciptaan peluang.

“Kami menciptakan banyak peluang. Secara penyerangan kami jauh lebih baik dari tiga pertandingan sebelumnya jika Anda melihatnya,” kata Bojan Hodak usai pertandingan melawan Persis Solo.

“Hal bagusnya di tiga pertandingan terakhir kami tidak mencetak gol dan kini bisa mencetak gol, ini sangat positif. Pertahanan seperti saya katakan kami 70 menit bermain bagus, namun setelah itu ada 2-3 kesalahan,” jelasnya.

Di sisi pertahanan, Persib Bandung tidak bermain buruk meski pada akhirnya kebobolan dua gol di menit ke-67 melalui Alexis Messidoro dan David Gonzales di menit ke-87.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/51/1644567/peserta-lokal-dan-negara-asing-meriahkan-indonesia-domino-tournament-2025-ihf.webp
Peserta Lokal dan Negara Asing Meriahkan Indonesia Domino Tournament 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/milklife_archery_challenge_2025_seri_2.jpg
MilkLife Archery Challenge 2025 Seri 2 Pecahkan Rekor! 863 Atlet Muda Serbu Kudus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement