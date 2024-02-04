Respons Bojan Hodak Setelah Persib Bandung Gagal Menang di 4 Laga Beruntun Liga 1 2023-2024

RESPONS Bojan Hodak setelah Persib Bandung gagal menang di 4 laga beruntun Liga 1 2023-2024 akan diulas Okezone. Dalam empat laga terakhir, Maung Bandung –julukan Persib Bandung– hanya mendapatkan tiga imbang dan satu kalah.

Berturut-turut, Stefano Beltrame dan kawan-kawan bermain 0-0 dengan PSM Makassar, kalah 0-2 dari Persik Kediri, menahan Bali United 0-0 dan ditahan Persis Solo 2-2. Meski begitu, Bojan Hodak melihat ada sisi positif dari deretan hasil di atas.

(Persib Bandung ditahan Persis Solo 2-2. (Foto: Persib.co.id)

Pelatih asal Kroasia itu menilai, Persib Bandung memiliki perkembangan. Ia melihat hasil positif telah diraih timnya saat melawan Persis Solo yang baru digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (4/2/2024), lebih tepatnya dari segi penciptaan peluang.

“Kami menciptakan banyak peluang. Secara penyerangan kami jauh lebih baik dari tiga pertandingan sebelumnya jika Anda melihatnya,” kata Bojan Hodak usai pertandingan melawan Persis Solo.

“Hal bagusnya di tiga pertandingan terakhir kami tidak mencetak gol dan kini bisa mencetak gol, ini sangat positif. Pertahanan seperti saya katakan kami 70 menit bermain bagus, namun setelah itu ada 2-3 kesalahan,” jelasnya.

Di sisi pertahanan, Persib Bandung tidak bermain buruk meski pada akhirnya kebobolan dua gol di menit ke-67 melalui Alexis Messidoro dan David Gonzales di menit ke-87.