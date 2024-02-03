Kondisi Ramadhan Sananta Jelang Duel Persib Bandung vs Persis Solo Diungkap sang Pelatih

BANDUNG – Kondisi Ramadhan Sananta jelang duel Persib Bandung vs Persis Solo di Liga 1 2023-2024 jadi sorotan. Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, membeberkan kondisi striker andalannya itu.

Milomir mengatakan Ramadhan Sananta dalam kondisi yang tidak bagus. Hal itu terjadi setelah dirinya pulang membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

“Disayangkan kondisinya tidak bagus. Ini selalu jadi masalah dari tim saya. Kami menyerahkan pemain yang sehat dan mereka kembali sebagai pemain yang cedera,” ungkap Milomir Seslija di Graha Persib, Bandung, Sabtu (3/2/2024).

Karena itu, Milo memberikan waktu kepada Ramadhan Sananta untuk beristirahat. Apalagi, pemainnya itu sudah cukup lama tidak menjalani liburan karena harus bergabung dengan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar.

“Sananta cedera dan dia butuh waktu untuk berlibur. Terlalu banyak laga internasional dan tubuhnya itu kelelahan, karena itu dia cedera,” jelas Milomir.

“Tetapi, tidak ada yang peduli dengan itu. Saat cedera, dirinya harus memulihkan fisik dan mentalnya. Saya harap dia bisa dalam kondisi pulih setelah jeda (usai pekan ke-24) dan siap bermain di laga berikutnya,” harapnya.

Milo juga turut membicarakan Moussa Sidibe. Pasalnya, sang pemain baru saja tampil apik dengan mencetak hattrick saat melawan Madura United. Berkat kontribusinya, Persis menang dengan skor 3-2.

“Ini bukan hanya soal Sidibe, di sepakbola semuanya bisa saja mencetak gol dan bukan hanya satu orang. Bahkan, mungkin saja di pertandingan besok penjaga gawang yang mencetak gol, kita tidak pernah tahu. Kami bermain secara kolektif dan siapapun mungkin saja keluar sebagai pencetak gol,” jelas Milo.