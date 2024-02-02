Maarten Paes Diragukan Main di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam pada Maret 2024!

PENGAMAT sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan, mendapat kabar bahwa agak sulit melihat kiper FC Dallas, Maarten Paes, memperkuat Timnas Indonesia di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024.

Dalam informasi yang didapat Bung Ropan -sapaan akrab Ronny Pangemanan, PSSI memang menggenjot proses naturalisasi empat pemain, yakni Nathan Tjoe-A-On, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Maarten Paes agar kelar sebelum Maret 2024, namun untuk Maarten Paes membutuhkan usaha ekstra.

Maarten Paes diragukan memperkuat Timnas Indonesia kontra Vietnam pada Maret 2024. (Foto: REUTERS)

“Karena sekarang sekali lagi, PSSI sedang fokus bagaimana mendapatkan pemain-pemain top seperti Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Maarten Paes dan Nathan Tjoe, agar semua bisa dimainkan untuk menghadapi Vietnam, termasuk Irak dan Filipina,” kata Bung Ropan, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Ropan, Jumat (2/2/2024).

“Itu yang menjadi target utama PSSI, enggak ada pemain-pemain lain di luar nama-nama yang sudah saya sebut. Sekarang selesaikan dulu apa yang belum terselesaikan. Thom Haye yang paling penting, Ragnar dan Maarten Paes yang masih sulit,” lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini.

“Konon kabarnya, Maarten Paes baru bisa main bulan Juni. Karena yang digenjot sekarang tiga, Nathan, Thom Haye dan Ragnar,” katanya.

Tentunya sangat disayangkan jika Maarten Paes gagal memperkuat Timnas Indonesia kontra Vietnam. Kualitas dan pengalamannya dibutuhkan Timnas Indonesia yang memburu enam poin kontra Vietnam.