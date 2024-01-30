Respons Shin Tae-yong saat Ditanya Kesanggupan Timnas Indonesia Lolos Olimpiade Paris 2024 dan Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

Shin Tae-yong optimisits Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: REUTERS)

RESPONS Shin Tae-yong saat ditanya kesanggupan Timnas Indonesia lolos Olimpiade Paris 2024 dan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Saat ditanya seperti itu, Shin Tae-yong melihat bukan hal yang mustahil bagi Timnas Indonesia untuk merealisasikan dua target di atas.

Kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024. Sebelum kontraknya berakhir, ada beberapa ajang besar yang dijalani Timnnas Indonesia dan Shin Tae-yong.

(Shin Tae-yong kontraknya berakhir pada Juni 2024. (Foto: REUTERS)

Pada Maret dan Juni 2024, Timnas Indonesia total menjalani empat laga pamungkas di lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berturut-turut, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada 21 Maret 2024 (kandang) dan 26 Maret 2024 (tandang).

Selanjutnya pada 6 Juni 2024, Timnas Indonesia menjamu Irak. Lima berselang, Timnas Indonesia kembali menjadi tuan rumah saat berhadapan dengan Filipina.

Peluang Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat besar. Selain karena tiga laga di antaranya digelar di kandang sendiri, Timnas Indonesia bakal ketambahan lima pemain keturunan berkualitas, yakni Thom Haye dan Nathan Tjoe (SC Heerenveen), Jay Idzes (Venezia), Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard) dan Maarten Paes (FC Dallas).

Saat ini, Timnas Indonesia sendiri menempati peringkat empat Grup F dengan koleksi satu angka, terpaut dua poin dari Vietnam di posisi dua. Hanya tim peringkat satu dan dua yang lolos ke babak ketiga.