Perjuangan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Selesai, Rafael Struick Fokus Tatap Kualifikasi Piala Dunia 2026

DOHA - Rafael Struick mengatakn saat ini Timnas Indonesia akan mengalihkan fokus karena perjalanan dalam Piala Asia 2023 telah usai. Pasalnya, timnya akan menatap ajang-ajang lainnya.

Pemain Timnas Indonesia memang dikembalikan ke klub masing-masih selepas Piala Asia 2023. Nantinya, tim itu akan melanjutkan perjuangan dalam putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dalam laga terdekat, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan melawan Vietnam dalam ajang tersebut. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 21 Maret 2024.

"Sampai jumpa di bulan Maret," ucap Rafael dilansir dari laman Instagram pribadinya @rafaelstruick, Senin (29/1/2024).

Pemain ADO Den Haag mengatakan Piala Asia 2023 memang meninggalkan kesan mendalam mendalam meskipun timnya kalah 0-4 dari Australia dalam babak 16 besar. Akan tetapi, timnya tetap mencatatkan sejarah karena kali pertama tampil sampai fase gugur ajang itu.

"Sayangnya kami kalah kemarin, tapi saya tetap bangga dengan tim. Kami menulis sejarah bersama," katanya.