Jurgen Klopp Minta Suporter Liverpool Hormati Keputusannya Pergi di Akhir Musim

LIVERPOOL – Jurgen Klopp sudah mengonfirmasi akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim 2023-2024. Klopp berpesan kepada para suporter untuk menghormati keputusan yang sudah dipertimbangkannya secara matang-matang.

Klopp secara mengejutkan mengonfirmasi akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini. Padahal, pelatih asal Jerman itu masih mempunyai kontrak hingga Juni 2026 bersama The Reds -julukan Liverpool.

Mantan pelatih Borussia Dortmund itu tidak menjelaskan secara gamblang penyebab dirinya meninggalkan Liverpool. Klopp hanya mengatakan sudah tidak bisa lagi melanjutkan kontraknya di Anfield.

Klopp kemudian menyampaikan pesan hangat kepada para penggemar Liverpool. Pelatih berusia 56 tahun itu mengatakan, perpisahan ini bukan merupakan tanda berakhirnya hubungan baik suporter dengan dirinya.

“Pesannya kepada pendukung: Saya sangat ingin Anda menerima keputusan tersebut. Itu akan menyenangkan. Lalu jika aku bisa meminta satu hal lagi, setelah memberitahumu jangan menyanyikan laguku terlalu dini, setelah memberitahumu untuk bersuara keras di stadion, hal-hal seperti ini, jika aku bisa meminta satu hal lagi padamu, itu adalah: jangan membuat game ini tentang aku, karena itu tidak perlu,” kata Klopp dilansir dari laman resmi Liverpool, Jumat (26/1/2024).