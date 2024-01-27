Advertisement
LIGA INDONESIA

Senang Lihat Skuad Persija Jakarta dalam Kondisi Prima, Thomas Doll Percaya Diri Tatap Lanjutan Liga 1 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |00:00 WIB
Senang Lihat Skuad Persija Jakarta dalam Kondisi Prima, Thomas Doll Percaya Diri Tatap Lanjutan Liga 1 2023-2024
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll. (Foto: Instagram/Persija)
A
A
A

JAKARTA - Persija Jakarta terus berbenah diri jelang menghadapi lanjutan Liga 1 2023-2024. Pelatih Persija, Thomas Doll pun senang melihat skuadnya kini dalam kondisi yang prima dan hal tersebut jelas membuatnya percaya diri menatap Liga 1 2023-2024 yang akan segera bergulir Februari 2024 nanti.

Saat ini Persija memang masih sulit menembus papan atas klasemen Liga 1 2023-2024. Tercatat tim berjuluk Macan Kemayoran itu berada di posisi kesembilan dengan 32 poin.

Thomas Doll mengatakan senang melihat perkembangan tim asuhannya saat ini. Dia menilai para pemain Persija telah bekerja keras dalam latihan setiap harinya.

“Sangat bagus. Mereka secara fisik sudah bagus, penuh motivasi, tapi yang paling penting saya senang melihat bagaimana mereka berlatih hingga fisik mereka terlihat siap,” ujar Thomas dilansir dari laman Persija, Sabtu (27/1/2024).

Sesi latihan Persija Jakarta

Sebelumnya, pelatih asal Jerman itu sempat sakit sehingga telat bergabung di pekan pertama persiapan Persija menyambut Liga 1 2023-2024 bergulir kembali. Akan tetapi, dirinya cukup puas melihat laporan yang diberikan oleh asisten pelatihnya Pasquale Rocco.

