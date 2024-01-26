Bukan Cristiano Ronaldo, Ini Sosok yang Terang-terangan Sebut Lionel Messi Idiot

BUKAN Cristiano Ronaldo, ini sosok yang terang-terangan sebut Lionel Messi idiot. Ternyata, sosok yang berani tersebut adalah Luis Suarez!

Messi telah menjadi salah ikon sepakbola dalam kurun waktu lebih dari 1 dekade terakhir. Permainannya yang sangat indah meliu-liuk melewati lawan, tendangannya yang terukur, dan juga visinya dalam meraih kemenangan adalah hal yang luar biasa.

Seluruh trofi bergengsi pun sudah diraih. Mulai dari gelar liga domestik, Liga Champions, Copa America, hingga Piala Dunia. Yang paling sulit untuk dikejar adalah delapan trofi Ballon d’Or yang membuat Messi sebagai pengoleksi terbanyak.

Meski begitu, rupanya ada pemain yang masih menyebut Messi sebagai seorang idiot. Menariknya, pesepakbola tersebut bukanlah Ronaldo yang merupakan rivalnya, melainkan Luis Suarez yang justru adalah rekan satu tim di Inter Miami!

Momen ini terjadi di sesi latihan perdana Inter Miami jelang menjalani tur pra musim ke Arab Saudi. Suarez dan Messi kembali bereuni di klub itu. Namun, penyerang asal Uruguay itu harus melewati proses plonco dengan rekan setim barunya.

Suarez diharuskan berjalan melewati lorong yang dibuat dari para pemain The Herons dan ditepuk di punggungnya. Hal unik terjadi saat berada di ujung. Sebab, Messi berdiri di sana dan menepuk kepalanya dengan keras! El Pistolero yang kaget lalu mengatai sang kawan idiot!