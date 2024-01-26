Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Nanti Malam! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Thailand U-20

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |14:16 WIB
Live Nanti Malam! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Thailand U-20
Timnas Indonesia U-20 akan menantang Timnas Thailand U-20 di SUGBK pada Jumat, (26/1/2024). (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Thailand U-20 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-20 akan melakoni uji coba lanjutan jelang mengarungi Piala AFF U-19 2024 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 tahun ini.

Rencananya malam ini mulai pukul 19.30 WIB, skuad asuhan Indra Sjafri akan bersua Thailand U-20 di SUGBK. Kesempatan bermain di stadion semegah SUGBK pantang disia-siakan Arkhan Kaka dan kawan-kawan.

Kemegahan SUGBK bikin takjub pelatih Timnas Thailand U-20

(Kemegahan SUGBK bikin takjub pelatih Timnas Thailand U-20. (Foto: Aldi Chandra/MNC Portal Indonesia)

Hal yang sama juga dirasakan pelatih Timnas Thailand U-20, Yuki Richard Stalph. Juru taktik berdarah Jerman-Jepang ini bahkan takjub dengan kemegahan SUGBK.

“Stadion yang fantastis, sangat mengesankan. Saya dengar juga akan ada penonton. Jadi saya berharap para pemain bisa memanfaatkan pengalaman itu besok dan membawanya kembali ke Thailand,” kata Yuki Richard Stalph kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis 25 Januari 2024.

“Hal itu akan memberi mereka motivasi ekstra untuk bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, yang terbaik bagi seorang pesepakbola adalah bermain di depan banyak orang,” lanjut pelatih 39 tahun ini.

Stalph juga menyampaikan terima kasihnya kepada PSSI karena Thailand U-20 berkesempatan menjajal kekuatan Timnas Indonesia U-20. Ia ingin skuad muda Gajah Perang memberikan penampilan terbaiknya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/51/3153076/frank_van_kempen-sTLY_large.jpg
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/51/1641367/jadwal-lengkap-bojue-championship-2025--9-ball-international-open-di-vision-nrm.webp
Jadwal Lengkap Bojue Championship 2025 â 9 Ball International Open di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/20/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto_2.jpg
Nova Arianto Beri Kabar Baik jelang Timnas Indonesia U-17 Vs Brasil
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement