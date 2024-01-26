Live Nanti Malam! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Thailand U-20

Timnas Indonesia U-20 akan menantang Timnas Thailand U-20 di SUGBK pada Jumat, (26/1/2024). (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Thailand U-20 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-20 akan melakoni uji coba lanjutan jelang mengarungi Piala AFF U-19 2024 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 tahun ini.

Rencananya malam ini mulai pukul 19.30 WIB, skuad asuhan Indra Sjafri akan bersua Thailand U-20 di SUGBK. Kesempatan bermain di stadion semegah SUGBK pantang disia-siakan Arkhan Kaka dan kawan-kawan.

(Kemegahan SUGBK bikin takjub pelatih Timnas Thailand U-20. (Foto: Aldi Chandra/MNC Portal Indonesia)

Hal yang sama juga dirasakan pelatih Timnas Thailand U-20, Yuki Richard Stalph. Juru taktik berdarah Jerman-Jepang ini bahkan takjub dengan kemegahan SUGBK.

“Stadion yang fantastis, sangat mengesankan. Saya dengar juga akan ada penonton. Jadi saya berharap para pemain bisa memanfaatkan pengalaman itu besok dan membawanya kembali ke Thailand,” kata Yuki Richard Stalph kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis 25 Januari 2024.

“Hal itu akan memberi mereka motivasi ekstra untuk bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, yang terbaik bagi seorang pesepakbola adalah bermain di depan banyak orang,” lanjut pelatih 39 tahun ini.

Stalph juga menyampaikan terima kasihnya kepada PSSI karena Thailand U-20 berkesempatan menjajal kekuatan Timnas Indonesia U-20. Ia ingin skuad muda Gajah Perang memberikan penampilan terbaiknya.