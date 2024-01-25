Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Coach Justin Pilih Jose Mourinho Tangani Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |19:03 WIB
Penyebab Coach Justin Pilih Jose Mourinho Tangani Timnas Indonesia
Coach Justin memilih Jose Mourinho untuk menggantikan Shin Tae-yong (Foto: Reuters/John Sibley)
A
A
A

PENYEBAB Coach Justin pilih Jose Mourinho gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia menarik untuk diketahui. Sebab, kabar kontrak pelatih asal Korea Selatan itu tidak diperpanjang semakin kuat.

Seperti diketahui, nasib Shin berada di ujung tanduk. Kontraknya yang akan habis pada Juni mendatang masih menunggu hasil Piala Asia 2023 dan Piala Asia U-23 2024 untuk ditentukan.

Shin Tae-yong

Coach Justin -sapaan akrab Justinus Lhaksana- menilai pelatih sekaliber Jose Mourinho datang dan melatih Timnas Indonesia, maka akan memberikan banyak dampak positif bagi tim. Perubahan utama akan terasa pada segi psikis di mana mental para pemain akan digenjot agar jauh lebih kuat lagi.

"Sebenarnya, ada bagusnya kalau, kita berandai-andai, Mourinho masuk. Itu mental pemain (akan) dihajar," kata Coach Justin di kanal Youtube pribadinya.

Dalam hal teknis, Mourinho juga akan memberikan skema permainan bertahan yang kokoh. Hal ini selaras dengan masalah Timnas Indonesia beberapa waktu terakhir yang banyak melakukan blunder fatal di area pertahanan sendiri.

"Kita akan diajari bermain defence, karena defence kita jelek. Jadi, ada bagusnya," kata mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia itu.

Meski hal itu adalah andai-andai semata, namun opsi merekrut Mourinho bukanlah hal yang mustahil. Terlebih, pelatih berjuluk The Special One itu saat ini berstatus menganggur setelah dipecat AS Roma.

Halaman:
1 2
      
