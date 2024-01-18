Efek Pratama Arhan, Suwon FC Bakal Gelar TC dan Uji Coba di Indonesia

KLUB asal Liga 1 Korea Selatan, Suwon FC, dikabarkan akan menggelar pemusatan latihan (TC) dan laga uji coba di Indonesia. Tentunya Indonesia dipilih efek dari bergabungnya Pratama Arhan ke tim yang bermain di kasta tertinggi sepakbola Korea Selatan tersebut.

Arhan menjadikan Suwon FC sebagai pelabuhan barunya usai hengkang dari klub asal Jepang, Tokyo Verdy. Mantan pemain PSIS Semarang ini sekaligus menjadi pemain pertama Indonesia yang merumput di kompetisi sepakbola kasta tertinggi Korea Selatan.

Pastinya kepindahan Arhan ini cukup menyita perhatian. Bahkan, akun media sosial Suwon FC langsung meningkat pengikutnya serta banyak mendapat apresiasi dari penggemar sepak bola Tanah Air. Bisa dibilang itu semua berkat efek pemain berusia 22 tahun tersebut.

Manuver Suwon FC untuk mengikat hubungan dengan penggemar sepak bola Indonesia tidak hanya sampai disitu saja. Pasalnya, tim yang dinahkodai Kim Eun-joong itu dikabarkan akan menggelar pemusatan latihan (di Indonesia, tepatnya di Bali.

Informasi itu dilaporkan oleh media Korea, Kyeongin. Dalam artikelnya, dijelaskan juga bahwa nantinya Arhan akan merapat ke pemusatan latihan tersebut selepas membela Timnas Indonesia berjuang di Piala Asia 2023.

“Suwon FC akan memulai latihan musim dingin keduanya di Bali, Indonesia setelah menyelesaikan latihan musim dingin di Gyeongju. Saat Piala Asia usai, Arhan dijadwalkan bergabung dengan tempat latihan Suwon FC di Indonesia,” tulis Kyeongin dalam artikelnya, Kamis (18/1/2024).