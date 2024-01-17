Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Paulo Henrique Ungkap Gaya Aktraktif Pelatih Anyar Persebaya Surabaya Paul Munster

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |01:48 WIB
Paulo Henrique Ungkap Gaya Aktraktif Pelatih Anyar Persebaya Surabaya Paul Munster
Paulo Henrique melihat pelatih Paul Munster memberi warna baru untuk Persebaya Surabaya (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA - Legiun asing Persebaya Surabaya, Paulo Henrique, bicara soal gaya atraktif yang diterapkan pelatih anyar Paul Munster. Ia melihat sang pelatih lebih rajin berkomunikasi dengan anak asuhnya saat sesi latihan.

Henrique memuji teknik pendekatan Munster ke pemain yang dinilai cukup efektif. Apalagi, sang juru taktik selalu menginginkan setiap sesi latihan berlangsung dalam intensitas tinggi.

Paul Munster memimpin latihan bersama Uston Nawawi (Foto: Persebaya Surabaya)

"Ini adalah salah satu latihan yang berbeda karena ia (Munster) setiap hari menginginkan latihan yang intens, latihan tingkat tinggi," kata Henrique , dilansir dari YouTube Kabar Bonek Persebaya, Rabu (17/1/2024).

Penyerang asal Brasil itu menyebut cara melatih Munster dinilai membuat pemain lebih mudah beradaptasi. Apalagi di sesi latihan, mantan pelatih Bhayangkara FC ini selalu aktif dan berkomunikasi ke pemain mengenai apa saja yang perlu dibenahi.

"Jadi kami perlu adaptasi seperti ini tapi tidak lebih sulit karena dia banyak berkomunikasi dengan kami, dalam setiap situasi. Misalnya posisi saya, apa yang dia inginkan, dia datang dan berkomunikasi. Apa yang lebih baik bagiku dan lebih baik baginya," jelas Henrique.

Mantan penyerang Persiraja Banda Aceh itu juga menyatakan, kehadiran Munster membawa perubahan. Salah satu yang cukup terasa adalah perubahan posisi pemain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637641/pssi-kirim-sinyal-timnas-indonesia-fokus-ke-fifa-asean-cup-ketimbang-piala-aff-fgo.webp
PSSI Kirim Sinyal Timnas Indonesia Fokus ke FIFA ASEAN Cup Ketimbang Piala AFF
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/18/pelatih_juventus_igor_tudor_foto_x_juventus.jpg
Terungkap! Ini 3 Alasan Utama Igor Tudor Dipecat Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement