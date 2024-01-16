Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gol Kedua Irak ke Gawang Timnas Indonesia Disebut Tidak Offside Gara-Gara Ada Pemain yang Joget TikTok, Begini Faktanya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |13:06 WIB
Gol Kedua Irak ke Gawang Timnas Indonesia Disebut Tidak Offside Gara-Gara Ada Pemain yang Joget TikTok, Begini Faktanya!
Gol kedua Timnas Irak ke gawang Timnas Indonesia jelas offside. (Foto: REUTERS)
A
A
A

GOL kedua Timnas Irak ke gawang Timnas Indonesia disebut tidak offside gara-gara ada pemain yang joget TikTok. Kok bisa?

Sebelum mengulik hal di atas, kita bahas dulu hasil akhir laga Timnas Indonesia vs Irak yang merupakan matchday pertama Grup D Piala Asia 2023, Senin 15 Januari 2024 malam WIB. Dalam laga yang digelar di Stadion Al Rayyan itu, Timnas Indonesia tumbang 1-3 dari Irak.

Gol-gol Irak dalam laga ini dilesakkan Mohanad Ali (17’), Osama Rashid (45+7’), dan Aymen Hussein (75’). Sementara itu, satu-satunya gol Timnas Indonesia diciptakan Marselino Ferdinan di menit 37.

Mohanad Ali jelas berada dalam posisi offside

(Mohanad Ali jelas berada dalam posisi offside)

Dari tiga gol yang dilesakkan Irak, gol kedua yang diciptakan Osama Rashid memicu kontroversi. Sebab, sebelum Osama Rashid mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia memanfaatkan bola rebound, penyerang Timnas Irak Mohanad Ali lebih dulu terjebak offside.

Dalam siaran ulang yang diputar, Mohanad Ali terlihat berada di posisi offside. Wasit asal Uzbekistan Ilgiz Tantashev yang memimpin laga sempat meminta bantuan Video Assistant Referee (VAR) untuk mengecek apakah sempat terjadi offside atau tidak.

Namun, setelah mendapat bantuan dari VAR, Ilgiz Tantashev diinfokan petugas VAR bahwa gol itu sah dan Irak pun unggul 2-1 atas Timnas Indonesia. Sontak, gol kontroversial ini ramai dibahas di media sosial.

Halaman:
1 2
      
