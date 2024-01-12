Bali United Bakal Jajal Kekuatan Klub Korea Selatan Ini saat Ikut Turnamen di Vietnam

BALI – Bali United akan ambil bagian dalam turnamen Internasional Cup BID V Cup yang digelar di Vietnam pada 23 sampai 27 Januari 2024. Dalam ajang itu, Bali United pun akan menjajal tim asal Korea Selatan, Daejeon Hana Citizen.

Ajang tersebut diikuti Bali United FC yang mewakili Indonesia dan juga dua wakil Vietnam, yaitu Hanoi FC dan Cong An Ha Noi FC. Ajang itu akan berlangsung di Stadion Hang Day, Hanoi, Vietnam.

Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, mengatakan sangat antusias akan melawan tim asal Korea Selatan. Sebab, Serdadu Tridatu -julukan Bali United - tengah mempersiapkan program latihan pascalibur panjang kompetisi Liga 1 2023-2024.

“Informasi yang baru dari panitia, kami main pertama lawan tim dari Korea Selatan dan kami sudah mulai cari info dari lawan,” kata Stefano Cugurra, dilansir dari laman Bali United, Jumat (12/1/2024).