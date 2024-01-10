Liga 1 2023-2024: PSS Sleman Masih Santai di Latihan Perdana Usai Libur

SLEMAN – Para pemain PSS Sleman telah kembali menjalani aktivitas latihan untuk mempersiapkan diri jelang lanjutan Liga 1 2023-2024. Latihan perdana itu dihelat pada Seni sore di Lapangan Pakembinangun, Sleman setelah dua minggu mendapatkan masa libur akhir tahun.

Pelatih PSS, Risto Vidakovic, langsung memimpin latihan perdana tersebut didampingi para asistennya. Dia pun mengaku senang dengan apa yang ditampilkan anak buahnya dalam latihan.

Juru taktik asal Montenegro itu pun mengungkapkan anak buahnya belum langsung berlatih keras. Mereka memulai dengan latihan-latihan ringan setelah jeda panjang.

"Latihan perdana ini menurut saya sangat bagus, semua berjalan dengan baik. Saya pikir semua pemain datang dengan persiapan yang bagus untuk memulai latihan perdana," kata Vidakovic dilansir dari laman resmi PT LIB, Selasa (9/1/2024).

“Mengingat para pemain libur panjang sekitar dua minggu, materi latihan yang kami berikan masih bersifat pengenalan. Hal ini sesuai dengan agenda latihan yang telah kami buat untuk minggu ini,” tambahnya.

“Pada pekan pertama, kami tim pelatih tentu saja memberikan latihan dengan intensitas rendah untuk para pemain. Namun setelah seminggu kemudian, intensitas latihan akan kami tingkatkan,” pungkasnya.