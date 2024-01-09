Kisah Martunis dan Cristiano Ronaldo yang Sama-Sama Idolai Petarung Muslim UFC Khabib Nurmagomedov

KISAH Martunis dan Cristiano Ronaldo sama-sama idolai petarung muslim UFC, Khabib Nurmagomedov. Hal ini membuktikan betapa kompaknya kedua ayah dan anak ini.

Seperti diketahui, Martunis telah diangkat menjadi anak dari Cristiano Ronaldo pada saat ia selamat dari bencana tsunami di Aceh pada 2004. Sejak saat itu, Martunis memiliki hubungan yang erat dengan sang bintang asal Portugal itu.

Beberapa kali, Martunis datang ke Portugal untuk menemui sang ayah. Dirinya juga bahkan pernah dimasukkan ke akademi milik klub pertama yang dibela Ronaldo, Sporting Lisbon.

Di sisi lain, Ronaldo juga beberapa kali datang ke Indonesia. Dalam kunjungannya itu, tak lupa Ronaldo menemui Martunis.

Kendati keduanya hanyalah ayah dan anak angkat, hubungan mereka sangat erat. Bahkan, baik Martunis ataupun Ronaldo, keduanya sangat kompak untuk menyukai dan mengidolakan sosok petarung Muslim UFC, Khabib Nurmagomedov.

Cristiano Ronaldo memang dikenal sangat dekat dengan sang petarung asal Rusia itu. Keduanya bahkan beberapa kali bertemu hingga saling bertukar hadiah dan mengunggah potret kebersamaannya dengan Khabib di Instagram.