Kisah Perjuangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Disamakan dengan Erik Ten Hag Bareng Manchester United!

KISAH perjuangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia disamakan dengan Erik Ten Hag bareng Manchester United. Aksi itu disampaikan salah satu netizen di media sosial yang tersulut emosi setelah Shin Tae-yong diminta diganti pelatih asal Belanda, Giovanni van Bronckhorst.

Baru-baru ini Erick Thohir membagikan rekapan momen sepekan. Dalam unggahan di akun Instagram-nya, @erickthohir, membagikan momen saat menyaksikan laga Jepang vs Thailand di Jepang dan pertemuan dengan calon pemain naturalisasi asal Belanda, Thom Haye.

(Erick Thohir rekap aktivitasnya selama sepekan. (Foto: Instagram/@erickthohir)

“Semangat Senin! Semangat untuk semua yang berjuang meraih mimpi demi Indonesia maju, makmur dan berdaulat,” tulis Erick Thohir di akun Instagram-nya, @erickthohir, Senin (8/1/2024).

Unggahan itu pun dikomentari banyak akun, terutama para pencinta sepakbola Tanah Air di media sosial. Namun, komentar akun yang satu ini paling menyita perhatian.

“Pak, tolong rekrut pelatih Van Bronckhorst dari Belanda, biar ada chemistry. Soalnya STY enggak cocok melatih pemain keturunan,” tulis akun @elkan_baggott7.

Komentar akun di atas pun mendapat respons. Salah satunya dari akun Instagram @andrian_novatmiko. Akun ini bahkan membandingkan kinerja Shin Tae-yong dengan pelatih Manchester United, Erik Ten Hag.