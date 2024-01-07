Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Walter Zenga Sudah Tak Lagi di Persita Tangerang, Kini Jadi Pelatih Klub di Uni Emirat Arab

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |12:39 WIB
Walter Zenga Sudah Tak Lagi di Persita Tangerang, Kini Jadi Pelatih Klub di Uni Emirat Arab
Walter Zenga sudah tak lagi di Persita Tangerang. (Foto: Reuters)
A
A
A

LEGENDA Inter Milan, Walter Zenga, sudah tidak lagi berada di Persita Tangerang. Kini, Zenga sudah memulai petualangan barunya dengan menjadi pelatih di klub asal Uni Emirat Arab, yakni Emirates Club.

Sebagaimana diketahui, Zenga sebelumnya sempat mencuri perhatian sepakbola Indonesia dengan menjadi bagian dari Persita Tangerang. Di tim berjuluk Pendekar Cisadane itu, dia mengemban jabatan sebagai Director of Institutional and Infrastructure Development.

Walter Zenga

Fokus Zenga pada jabatannya adalah membangun fondasi dan sistem di Persita Tangerang. Selain itu, dia juga menjadi penasihat tim pelatih senior dan juga penasihat pembangunan infrastruktur.

Namun kini, Zenga dikabarkan sudah tidak lagi berada di dalam tubuh Persita Tangerang. Pria berusia 63 tahun itu menerima pinangan untuk menukangi Emirates Club. Diketahui, dia diikat kontrak hingga 30 Juni 2025.

Zenga pun sangat antusias mengemban jabatan sebagai pelatih kepada Emirates Club. Legenda Inter Milan ini berjanji akan memberikan segalanya guna membawa Emirates Club meraih hasil positif.

“Saya berjanji untuk memberikan semua yang saya miliki dan menggunakan energi saya, tim kerja saya, dan pengalaman saya untuk membantu klub tumbuh dan berkembang,” kata Zenga, dilansir dari Football Italia, Minggu (7/1/2024).

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
