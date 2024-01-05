Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Libya Jilid 2: Justin Hubner Starter, Shin Tae-yong Mainkan Skuad Terbaik

DAFTAR line-up Timnas Indonesia vs Libya jilid 2 telah diketahui, terlihat pelatih Shin Tae-yong menurunkan kekuatan terbaiknya demi bisa memetik kemenangan di Mardan Sports Complex, Antalya, Turki, pada Jumat (5/1/2023) malam WIB. Menariknya dari 11 pemain pertama itu, ada nama Justin Hubner yang dipercaya bermain sebagai bek tengah.

Bila melihat nama-nama yang diturunkan di laga uji coba itu, sejatinya ada empat bek tengah terdaftar di 11 pemain pertama kontra Libya tersebut. Tetapi tampaknya hanya Rizky Ridho, Elkan Baggott, dan Justin Hubner yang dipercaya bermain sebagai bek tengah.

Sedangkan Jordi Amat dipercaya akan bertugas sebagak gelandang bertahan. Jordi akan ditemani Ivar Jenner di lini tengah.

Lalu Pratama Arhan dan Yakob Sayuri kemungkinan bermain sebagai wingback untuk membantu lini serang dari sisi sayap. Sedangkan gelandang serang dipercayakan kepada Marselino Ferdinan.

Marselino memiliki peran besar karena harus menyalurkan bola ke dua pemain depan yang akan diisi oleh Witan Sulaeman dan Rafael Struick. Tentunya ke-11 nama itu dinilai menjadi skuad terbaik Shin Tae-yong untuk melawan Libya.

Walau memang sejatinya masih ada pemain bagus lainnya yang justru dicadangkan, seperti Sandy Walsh hingga Marc Klok. Namun, menarik tentunya melihat formasi yang digunakan Shin Tae-yong untuk menghadapi Libya malam ini.