Selesai Jalani Sanksi, Ricky Cawor Berambisi Cetak Banyak Gol untuk PSS Sleman di 2024

RICKY Ricardo Cristian Cawor kembali berambisi untuk menambah koleksi golnya bersama PSS Sleman di tahun 2924. Pasalnya, di laga perdana tahun 2024 nanti kontra Persikabo 1973, Ricky telah selesai menjalani sanksi PSSI.

Sebelumnya, di empat laga terakhir PSS Sleman di Liga 1 2023-2024, pemain berusia 25 tahun itu harus absen empat laga karena menerima sanksi larangan bermain dari PSSI.

"Harapan saya tentu di 2024 semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tentu ingin memambah gol bersama PSS. Apalagi secara klasemen kita juga sedikit berbahaya, jadi saya berharap bisa membantu PSS naik peringkat," ujarnya dalam rilis yang diterima, Selasa (02/01/2024).

Sejauh ini, total Ricky Cawor sudah mengkoleksi lima gol untuk PSS. Ini juga membuat Cawor menjadi pencetak gol terbanyak PSS di musim ini.

Meski begitu, ambisinya untuk menambah koleksi gol masih menyala. Dia punya keinginan kuat menambah pundi-pundi golnya untuk PSS di tahun 2024 ini dan berkontribusi membawa Laskar Sembada naik peringkat.

"2023 tentu jadi tahun yang istimewa buat saya. Bergabung ke PSS dan bisa memberikan kontribusi lebih untuk tim. Meskipun ada beberapa hal yang harus kita benahi, tapi saya yakin PSS bisa bangkit di sisa laga musim ini," imbuhnya.