Liga 1 2023-2024: Manfaatkan Jeda Kompetisi, Kevin Ray Mendoza Pilih Berlatih di Eropa

JAKARTA - Kiper Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza memanfaatkan libur Liga 1 2023-2024 dengan berlatih ke Eropa. Kiper asal Filipina itu mengatakan gym menjadi tempat untuk menjaga kondisi fisiknya selama berada di Eropa.

Kompetisi Liga 1 mulai diliburkan pada 19 Desember 2023 hingga 3 Februari 2024 mendatang. Jeda kompetisi tersebut bertepatan dengan adanya Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Adanya jeda kompetisi membuat masing-masing tim meliburkan skuadnya. Hal tersebut juga dimanfaatkan Kevin Ray Mendoza yang merupakan rekrutan anyar Persib Bandung.

Kevin Ray Mendoza memilih pulang ke Denmark untuk mengunjungi keluarga dengan teman-temannya. Kiper berusia 29 tahun itu juga tetap pergi ke gym untuk menjaga kebugaran selama berada di Eropa.

BACA JUGA:

“Kegiatan saya selama libur adalah saya pulang ke Denmark. Saya mengunjungi teman dan keluarga yang tidak saya temui dalam waktu lama," kata Kevin Ray Mendoza dikutip dari LIB, Selasa (2/1/2024).

"Untuk menjaga kondisi fisik, saya pergi ke gym dan berlari meski kebanyakan dilakukan di dalam rumah, karena diluar sangat dingin disini,” ucapnya.