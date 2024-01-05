Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Manfaatkan Jeda Kompetisi, Kevin Ray Mendoza Pilih Berlatih di Eropa

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |14:14 WIB
Liga 1 2023-2024: Manfaatkan Jeda Kompetisi, Kevin Ray Mendoza Pilih Berlatih di Eropa
Kiper Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza (Foto: LIB)
A
A
A

JAKARTA - Kiper Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza memanfaatkan libur Liga 1 2023-2024 dengan berlatih ke Eropa. Kiper asal Filipina itu mengatakan gym menjadi tempat untuk menjaga kondisi fisiknya selama berada di Eropa.

Kompetisi Liga 1 mulai diliburkan pada 19 Desember 2023 hingga 3 Februari 2024 mendatang. Jeda kompetisi tersebut bertepatan dengan adanya Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

 

Adanya jeda kompetisi membuat masing-masing tim meliburkan skuadnya. Hal tersebut juga dimanfaatkan Kevin Ray Mendoza yang merupakan rekrutan anyar Persib Bandung.

Kevin Ray Mendoza memilih pulang ke Denmark untuk mengunjungi keluarga dengan teman-temannya. Kiper berusia 29 tahun itu juga tetap pergi ke gym untuk menjaga kebugaran selama berada di Eropa.

 BACA JUGA:

“Kegiatan saya selama libur adalah saya pulang ke Denmark. Saya mengunjungi teman dan keluarga yang tidak saya temui dalam waktu lama," kata Kevin Ray Mendoza dikutip dari LIB, Selasa (2/1/2024).

"Untuk menjaga kondisi fisik, saya pergi ke gym dan berlari meski kebanyakan dilakukan di dalam rumah, karena diluar sangat dingin disini,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Banner
