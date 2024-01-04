Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Dihajar Libya 4-0, Pemain Irak Justru Sebut Timnas Indonesia Telah Berkembang Pesat

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |20:19 WIB
Pemain Irak puji perkembangan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PENGGAWA Tim Nasional (Timnas) Irak, Hussein Ali melempar pujian kepada Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Ali tepatnya menyebut skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Perkataan Ali pun disampaikan usai Timnas Indonesia dipermalukan Libya 0-4 di laga uji coba jilid pertama. Pertandingan tersebut berlangsung di Mardan Sports Complex, Antalya, Turki pada Selasa 2 Januari 2024 malam WIB.

Kini, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- memiliki misi balas dendam kepada Libya pada pertemuan jilid II yang akan digelar pada Jumat, 5 Januari 2024 malam WIB. Jelang Timnas Indonesia vs Libya, pasukan Shin Tae-yong rupanya dapat pujian dari Hussein Ali.

Menurut pemain SC Heerenveen itu, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong sudah mengalami banyak perkembangan. Hussein Ali mengatakan hal itu karena Timnas Indonesia tergabung satu grup dengan Irak pada Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Hussein Ali

"Grup keempat (Grup D) sangat kuat, terutama tim Jepang yang tampil kuat untuk menjuarai Piala Asia dan hasil terkininya adalah bukti terbaiknya. Tim Vietnam dan Timnas Indonesia juga sudah banyak berkembang," ungkap Hussein Ali, mengutip dari Winwin.com, Kamis (4/1/2024).

Timnas Indonesia sendiri tergabung di Grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang pada Piala Asia 2023. Skuad Garuda akan melawan Irak pada 15 Januari 2024, kemudian bersua Vietnam pada 19 Januari 2024, dan menantang Jepang pada 24 Januari 2024.

