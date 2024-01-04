Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Masuk Nominasi FIFA FIFPRO World XI 2023, Banjir Cacian!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |13:58 WIB
Cristiano Ronaldo Masuk Nominasi FIFA FIFPRO World XI 2023, Banjir Cacian!
Pemain Al Nassr, Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram/alnassr)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo masuk dalam nominasi FIFA FIFPRO World XI 2023 dan hal tersebut menuai banyak cacian. Hal tersebut dapat dilihat dari kolom komentar akun instagram media luar, @BrFootball.

Dalam akun @BrFootball, mereka mengumumkan nominasi dari FIFA FIFPRO World XI 2023 pria dan wanita. Seperti yang diketahui, FIFA FIFPRO World XI merupakan nominasi untuk menentukan 11 pemain terbaik untuk menjadikan mereka sebagai tim terbaik di sepanjang tahun.

Untuk FIFA FIFPRO World XI 2023, pemain yang masuk nominasi merupakan pesepakbola yang bersinar dalam periode 19 Desember 2022 sampai 20 Agustus 2023. Nantinya yang menentukan pemenang satu kiper, empat bek, tiga gelandang, dan tiga penyerang itu adalah 25 ribu pemain lebih dari seluruh dunia yang mendapatkan hak suara.

Terlihat dari nominasi-nominasi yang telah diumumkan FIFA tersebut, semua pemain jelas yang mampu bersinar dalam periode yang sudah disebutkan di atas. Menariknya, banyak yang salah fokus dengan hadirnya nama penggawa Al Nassr, Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo

Ronaldo yang telah keluar dari kompetisi Eropa dan memutuskan berkarier di Liga Arab Saudi sejak awal 2023 nyatanya tetap berhasil untuk masuk dalam kandidat peraih FIFA FIFPRO World XI 2023. Ternyata, hadirnya nama CR7 justru membuat sejumlah orang tidak senang.

Ada yang merasa Ronaldo sudah tidak layak untuk masuk nominasi karena sudah tak kompetitif lagi, apalagi bermain di luar kompetisi Eropa. Netizen pun justru menganggap Ronaldo lebih baik diganti Mohamed Salah atau Julian Alvarez yang justru tidak masuk ke dalam nominasi peraih FIFA FIFPRO World XI 2023 tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
