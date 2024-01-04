Kalahkan Libya, Timnas Indonesia Geser Negara Ini di Ranking FIFA!

JIKA mengalahkan Libya di pertemuan kedua, Timnas Indonesia bakal menggeser satu negara di ranking FIFA. Lantas, siapa negara yang dimaksud?

Sebelumnya pada Selasa 2 Januari 2024 malam WIB, Timnas Indonesia dihajar Libya dengan skor 4-0. Dalam pengakuan Shin Tae-yong, kekalahan telak ini tak perlu dipikirkan karena sejak awal ia memplot laga tersebut sebagai ajang menguji kondisi pemain.

(Timnas Indonesia kalah 4-0 dari Libya di pertemuan pertama. (Foto: PSSI)

"Jadi di laga kemarin, saya tidak melihat hasil akhir, namun lebih kepada mengecek kondisi pemain. Sebab, sejak TC Turki kami terus menggenjot fisik pemain. Mungkin fans kecewa dengan hasil, namun percayalah tim terus mengalami perkembangan yang positif," kata Shin Tae-yong mengutip dari laman resmi PSSI.

Karena itu tak heran, Shin Tae-yong benar-benar melakukan eksperimen di laga tersebut. Tak tanggung-tanggung, Shin Tae-yong sampai melakukan 11 pergantian pemain!

Pergantian yang mencapai 11 pemain menunjukan bahwa laga dua hari lalu itu tidak didaftarkan ke FIFA sebagai laga tier 1 atau FIFA Match A. Sebab, jika didaftarkan ke FIFA, pergantian hanya diizinkan lima pemain saja.

Berhubung tidak didaftarkan ke FIFA, laga dua hari lalu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan FIFA. Baru pada laga kedua yang digelar pada Jumat 5 Januari 2024 pukul 20.00 WIB, pertandingan Timnas Indonesia vs Libya akan didaftarkan ke FIFA.