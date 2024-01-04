Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

TC di Jakarta, Timnas Indonesia U-20 Gelar Internal Game

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |07:58 WIB
TC di Jakarta, Timnas Indonesia U-20 Gelar Internal Game
Internal game menjadi bagian dari TC Timnas Indonesia U-20 di Jakarta (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia U-20 terus dimatangkan dalam pemusatan latihan (TC) di Jakarta. Skuad Garuda Nusantara menggelar sesi latihan di Lapangan A Senayan, Jakarta, Kamis (4/1/2023) 06.15 WIB.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Timnas Indonesia U-20 memulai latihan dengan sesi pemanasan. Pada sesi latihan kali ini diisi sebanyak 34 pemain.

Dimana, skuad sementara saat ini dihuni para pemain Timnas Indonesia U-17 seperti Iqbal Gwijangge, Arkhan Kaka, hingga Ji Da Bin. Ada juga nama-nama lainnya seperti Hugo Samir, Tony Firmansyah, sampai Dony Tri Pamungkas.

Terpantau juga ada sosok pelatih Bima Sakti. Pelatih Timnas Indonesia U-17 itu tampaknya masuk dalam staf kepelatihan Indra Sjafri di Skuad Garuda Nusantara.

Seusai menjalani pemanasan, Indra Sjafri langsung mengarahkan anak asuhnya untuk menggelar internal game. Adapun sesi internal game ini terbagi dalam tiga tim. Hingga berita ini dibuat, sesi internal game masih berlangsung.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-20 sudah menjalani TC sejak 23 Desember 2023. Saat itu, Skuad Garuda Nusantara menggelar TC di Turki yang berlangsung hingga 28 Desember 2023 dan baru setelah itu melanjutkan TC di Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/51/3153076/frank_van_kempen-sTLY_large.jpg
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/49/1632233/pembalap-brasil-diogo-moreira-gabung-lcr-honda-untuk-motogp-2026-meu.webp
Pembalap Brasil Diogo Moreira Gabung LCR Honda untuk MotoGP 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/patrick_pluivert.jpg
Pengamat Sebut Taktik Patrick Kluivert di Timnas Indonesia Gagal Total!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement