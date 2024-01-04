TC di Jakarta, Timnas Indonesia U-20 Gelar Internal Game

Internal game menjadi bagian dari TC Timnas Indonesia U-20 di Jakarta (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

JAKARTA - Timnas Indonesia U-20 terus dimatangkan dalam pemusatan latihan (TC) di Jakarta. Skuad Garuda Nusantara menggelar sesi latihan di Lapangan A Senayan, Jakarta, Kamis (4/1/2023) 06.15 WIB.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Timnas Indonesia U-20 memulai latihan dengan sesi pemanasan. Pada sesi latihan kali ini diisi sebanyak 34 pemain.

Dimana, skuad sementara saat ini dihuni para pemain Timnas Indonesia U-17 seperti Iqbal Gwijangge, Arkhan Kaka, hingga Ji Da Bin. Ada juga nama-nama lainnya seperti Hugo Samir, Tony Firmansyah, sampai Dony Tri Pamungkas.

Terpantau juga ada sosok pelatih Bima Sakti. Pelatih Timnas Indonesia U-17 itu tampaknya masuk dalam staf kepelatihan Indra Sjafri di Skuad Garuda Nusantara.

Seusai menjalani pemanasan, Indra Sjafri langsung mengarahkan anak asuhnya untuk menggelar internal game. Adapun sesi internal game ini terbagi dalam tiga tim. Hingga berita ini dibuat, sesi internal game masih berlangsung.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-20 sudah menjalani TC sejak 23 Desember 2023. Saat itu, Skuad Garuda Nusantara menggelar TC di Turki yang berlangsung hingga 28 Desember 2023 dan baru setelah itu melanjutkan TC di Jakarta.