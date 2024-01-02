Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Jenguk sang Ibunda, Ini Tanggal Kepulangan Shayne Pattynama ke TC Timnas Indonesia di Turki

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |11:39 WIB
Usai Jenguk sang Ibunda, Ini Tanggal Kepulangan Shayne Pattynama ke TC Timnas Indonesia di Turki
Shayne Pattynama kembali gabung TC Timnas Indonesia di Turki sebelum 5 Januari 2024. (Foto: Instagram/@s.pattynama)
A
A
A

ASISTEN pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, mengatakan Shayne Pattynama kembali gabung pemusatan latihan (TC) di Turki sebelum tanggal 5 Januari 2024. Dengan begitu, Shayne Pattynama kemungkinan tersedia saat Timnas Indonesia bersua Libya untuk kedua kalinya pada Jumat, 5 Januari 2024 pukul 20.00 WIB.

“Iya benar sudah mendapatkan izin dari coach Shin Tae-yong (untuk menjenguk sang ibunda yang sakit di Belanda) dan direncanakan sebelum tanggal 5 (Januari 2024) sudah kembali ke sini (Turki),” kata Nova Arianto kepada Okezone.com, Selasa (2/1/2024).

Shayne Pattynama

(Shayne Pattynama diizinkan pulang ke Belanda untuk menjenguk sang ibunda yang sakit. (Foto: PSSI)

Sejak Senin 1 Januari 2024, Shayne Pattynama sudah tidak mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki. Ia diizinkan pulang ke Belanda untuk menjenguk sang ibunda yang sakit.

"Jujur, ada masalah di kesehatan ibunya Shayne, jadi akhirnya dia dikembalikan ke Belanda. Saya mengizinkan Shayne kembali ke Belanda dulu supaya psikologisnya lebih stabil,” kata Shin Tae-yong, Okezone mengutip dari laman resmi PSSI.

Untungnya ibu Shayne Pattynama dalam kondisi stabil. Karena itu, eks pemain Viking FK ini segera kembali ke Turki sebelum 5 Januari 2024.

Berhubung saat ini berada di Belanda, Shayne Pattynama absen saat Timnas Indonesia bersua Libya pada Selasa, (2/1/2024) pukul 20.00 WIB. Ia diprediksi baru akan tampil saat Timnas Indonesia bertemu Libya untuk kedua kalinya pada Jumat, 5 Januari 2024 pukul 20.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176621/timnas_indonesia_berpeluang_juara_piala_aff_2026_berkat_bantuan_sejumlah_pemain_keturunan-7eUr_large.jpg
Punya 8 Pemain Keturunan, Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176617/marselino_ferdinan-XWQf_large.jpg
Marselino Ferdinan Tiba di Slovakia untuk Bela AS Trencin, Siap Comeback ke Timnas Indonesia pada November 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176611/momen_graham_arnold_mencoba_menenangkan_shayne_pattymama_kelar_laga_timnas_indonesia_vs_irak_cookiesyupi-WsKy_large.jpg
Momen Patrick Kluivert Bengong saat Shayne Pattynama Ngamuk ke Wasit, Justru Pelatih Irak yang Menenangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176605/justin_kluivert_dan_patrick_kluivert-0T7f_large.jpg
Anak Patrick Kluivert Ikut Diserang Usai sang Ayah Gagal Bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, Langsung Tutup Kolom Komentar
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/51/1631789/bogor-10k-siliwangi-bangkitnya-event-lari-legendaris-sejak-1981-ydd.webp
Bogor 10K Siliwangi, Bangkitnya Event Lari Legendaris Sejak 1981
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/striker_timnas_indonesia_u_22_hokky_caraka.jpg
Hokky Caraka Ungkap Penyebab Timnas Indonesia U-22 Gagal Menang Lawan India
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement