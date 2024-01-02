Usai Jenguk sang Ibunda, Ini Tanggal Kepulangan Shayne Pattynama ke TC Timnas Indonesia di Turki

Shayne Pattynama kembali gabung TC Timnas Indonesia di Turki sebelum 5 Januari 2024. (Foto: Instagram/@s.pattynama)

ASISTEN pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, mengatakan Shayne Pattynama kembali gabung pemusatan latihan (TC) di Turki sebelum tanggal 5 Januari 2024. Dengan begitu, Shayne Pattynama kemungkinan tersedia saat Timnas Indonesia bersua Libya untuk kedua kalinya pada Jumat, 5 Januari 2024 pukul 20.00 WIB.

“Iya benar sudah mendapatkan izin dari coach Shin Tae-yong (untuk menjenguk sang ibunda yang sakit di Belanda) dan direncanakan sebelum tanggal 5 (Januari 2024) sudah kembali ke sini (Turki),” kata Nova Arianto kepada Okezone.com, Selasa (2/1/2024).

(Shayne Pattynama diizinkan pulang ke Belanda untuk menjenguk sang ibunda yang sakit. (Foto: PSSI)

Sejak Senin 1 Januari 2024, Shayne Pattynama sudah tidak mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki. Ia diizinkan pulang ke Belanda untuk menjenguk sang ibunda yang sakit.

"Jujur, ada masalah di kesehatan ibunya Shayne, jadi akhirnya dia dikembalikan ke Belanda. Saya mengizinkan Shayne kembali ke Belanda dulu supaya psikologisnya lebih stabil,” kata Shin Tae-yong, Okezone mengutip dari laman resmi PSSI.

Untungnya ibu Shayne Pattynama dalam kondisi stabil. Karena itu, eks pemain Viking FK ini segera kembali ke Turki sebelum 5 Januari 2024.

Berhubung saat ini berada di Belanda, Shayne Pattynama absen saat Timnas Indonesia bersua Libya pada Selasa, (2/1/2024) pukul 20.00 WIB. Ia diprediksi baru akan tampil saat Timnas Indonesia bertemu Libya untuk kedua kalinya pada Jumat, 5 Januari 2024 pukul 20.00 WIB.