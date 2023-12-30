Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Sindir Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Gara-Gara Pemain Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |21:47 WIB
Masyarakat Malaysia Sindir Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Gara-Gara Pemain Ini
Pemain asal Malaysia, Hong Wan pernah bermain untuk Wolverhampton Wanderes U-21 sebelum Justin Hubner. (Foto: Instagram/hong_wan)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia sindir pemain Timnas Indonesia, yaitu Justin Hubner gara-gara pemain bernama Hong Wan. Pemain bernama lengkap Nathaniel Shio Hong Wan tersebut disebut netizen Malaysia sebagai pemain yang lebih baik dari Hubner lantaran sudah bermain di Premier League.

Kericuhan terjadi di akun tiktok yang diduga milik netizen Malaysia, yakni @zalzzofc. Akun yang kerap membagikan tentang Timnas Malaysia itu tiba-tiba menyenggol Justin Hubner usai memposting momen Hong Wan masih bermain untuk Wolverhampton Wanderers U-21.

Dalam video berdurasi 14 detik itu, akun @zalzzofc memperlihatkan Hong Wan yang sedang membela Wolves –julukan Wolverhampton– ketika melawan Manchester City. Momen itu tercipta di ajang Premier League Asia Trophy pada 2019 silam. Perlu diketahui itu adalah turnamen pramusim yang digelar di Asia, tepatnya di China.

Dalam laga uji coba itu Hong Wan bermain dari bangku cadangan dan turut membantu Wolves juara usai mengalahkan Man City di final lewat adu penalti dengan skor 3-2. Laga berlanjut ke penalti karena kedua tim sama kuat 0-0 di waktu normal.

Netizen Malaysia sindir Justin Huber gara-gara Hong Wan

Ketika laga uji coba pramusim itu, pelatih Man City, Josep Guardiola menggabungkan sejumlah pemain bintangnya dengan pemain muda. Karena ada beberapa pemain bintang Man City yang bermain dan tim Hong Wan mampu menang, maka akun netizen Malaysia itu pun membanggakan pemain yang kini sudah membela Johor Daruk Takzim (JDT) tersebut.

Di posting-an itu tertulis ‘Hong Wan vs Man City & sebelum keberadaan Justin Hubner’. Sangat jelas akun zalzzofc menyindir Hubner yang pada saat itu belum bergabung dengan Akademi Wolverhampton.

Halaman:
1 2
1 2
      
