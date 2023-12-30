Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Termasuk Manchester United, 3 Klub Top Siap Saling Sikut untuk Dapatkan Youssouf Fofana

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |01:15 WIB
Termasuk Manchester United, 3 Klub Top Siap Saling Sikut untuk Dapatkan Youssouf Fofana
Youssouf Fofana tengah dikaitkan dengan Manchester United dan dua tim lainnya. (Foto: Reuters)
A
A
A

TIGA klub top Eropa siap saling sikut untuk dapatkan gelandang AS Monaco, Youssouf Fofana. Ketiga klub itu adalah Manchester United, Paris Saint-Germain (PSG), dan Juventus.

Dilansir dari Sportsmole, Sabtu (30/12/2023), Manchester United cs bertekad merekrut Monaco Youssouf Fofana pada bursa transfer musim panas 2024. Pasalnya, kiprah ciamik berhasil ditunjukkan pemain berusia 24 tahun itu.

Youssouf Fofana

Youssouf Fofana telah menjadi pemain kunci di AS Monaco selama musim 2023-2024. Dia sudah tampil di 15 laga Liga Prancis 2023-2024 dan berhasil menyumbang satu gol dan tiga assist.

Meski diincar banyak klub, Youssouf Fofana masih punya kontrak dengan AS Monaco. Kontrak pemain asal Prancis itu baru akan berakhir pada Juni 2025.

AS Monaco pun dikabarkan tidak bersedia membiarkan Youssouf Fofana pergi pada bursa transfer musim dingin 2024. Tetapi, kepergiannya bisa terjasi pada akhir musim 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
