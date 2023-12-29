TC Timnas Indonesia: Baru Gabung, Jordi Amat Langsung Lahap Banyak Menu Latihan

ANTALYA – Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat, telah bergabung dalam pemusatan latihan (TC) di Turki menatap Piala Asia 2023. Jordi pun langsung melahap banyak materi latihan yang diberikan oleh Shin Tae-yong.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia telah menjalani pemusatan latihan (TC) di Antalya, Turki, sejak 20 Desember 2023. Diketahui, TC Skuad Garuda akan berakhir pada 6 Januari 2024.

Meski sudah lebih dari sepekan, Jordi baru bergabung bersama Timnas Indonesia di Antalya, Turki, pada rabu (27/12) dan sudah jalani latihan perdananya pada Kamis (28/12) kemarin. Bek berusia 31 tahun ini telat gabung karena harus menjalani perawatan medis di Spanyol akibat cedera bahu yang dideritanya.

Jordi pun sudah dalam kondisi yang prima. Kapten Johor Darul Ta’zim itu mengatakan langsung mengikuti banyak materi latihan yang diberikan oleh tim pelatih. Dan menurutnya rekan-rekan satu timnya telah bekerja keras selama latihan.

“Hari ini kami latihan banyak sekali, seperti passing drill, positioning, one sided game, dan lainnya,” kata Jordi, dilansir dari situs resmi PSSI, Jumat (29/12/2023).

“Latihan sangat kompetitif. Tim bekerja baik, di lapangan dan gym, jadi semua di sini bekerja keras,” tambahnya.