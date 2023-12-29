Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

TC Timnas Indonesia: Baru Gabung, Jordi Amat Langsung Lahap Banyak Menu Latihan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |17:00 WIB
TC Timnas Indonesia: Baru Gabung, Jordi Amat Langsung Lahap Banyak Menu Latihan
Jordi Amat sudah bergabung di TC Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

ANTALYA – Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat, telah bergabung dalam pemusatan latihan (TC) di Turki menatap Piala Asia 2023. Jordi pun langsung melahap banyak materi latihan yang diberikan oleh Shin Tae-yong.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia telah menjalani pemusatan latihan (TC) di Antalya, Turki, sejak 20 Desember 2023. Diketahui, TC Skuad Garuda akan berakhir pada 6 Januari 2024.

Meski sudah lebih dari sepekan, Jordi baru bergabung bersama Timnas Indonesia di Antalya, Turki, pada rabu (27/12) dan sudah jalani latihan perdananya pada Kamis (28/12) kemarin. Bek berusia 31 tahun ini telat gabung karena harus menjalani perawatan medis di Spanyol akibat cedera bahu yang dideritanya.

Jordi pun sudah dalam kondisi yang prima. Kapten Johor Darul Ta’zim itu mengatakan langsung mengikuti banyak materi latihan yang diberikan oleh tim pelatih. Dan menurutnya rekan-rekan satu timnya telah bekerja keras selama latihan.

“Hari ini kami latihan banyak sekali, seperti passing drill, positioning, one sided game, dan lainnya,” kata Jordi, dilansir dari situs resmi PSSI, Jumat (29/12/2023).

“Latihan sangat kompetitif. Tim bekerja baik, di lapangan dan gym, jadi semua di sini bekerja keras,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175897/rebin_sulaka_siap_antar_irak_menang_atas_timnas_indonesia_iraqifootballgallery-NcUS_large.JPG
Remehkan Timnas Indonesia? Pemain Irak Rebin Sulaka: Kami Siap Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175887/patrick_kluivert-0jyl_large.jpg
Timnas Indonesia Disikat Arab Saudi, Pengamat Soroti Respons Lamban Patrick Kluivert hingga Lini Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175885/patrick_kluivert_rahasiakan_strategi_untuk_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_iraqifootballgallery-gv2V_large.JPG
Patrick Kluivert Rahasiakan Strategi Timnas Indonesia untuk Lawan Irak di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175874/momen_jay_idzes_tolak_air_minum_dari_marc_klok_di_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_saoq24-c7MD_large.JPG
Momen Jay Idzes Tolak Air Minum dari Marc Klok di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630539/tbk-sport-festival-2025-segera-bergulir-sajikan-tantangan-baru-untuk-pecinta-sepeda-pzy.webp
TBK Sport Festival 2025 Segera Bergulir, Sajikan Tantangan Baru untuk Pecinta Sepeda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/timnas_indonesia_vs_irak.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia Vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement