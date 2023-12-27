Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Mantan Pemain Terkenal Asuhan Sir Alex Ferguson yang Jadi pelatih Berkelas Dunia, Nomor 1 Bikin PSG Berjaya

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |20:36 WIB
5 Mantan Pemain Terkenal Asuhan Sir Alex Ferguson yang Jadi pelatih Berkelas Dunia, Nomor 1 Bikin PSG Berjaya
Laurent Blanc dan Sir Alex Ferguson saat Manchester United juara Liga Inggris (Foto: Manchester Evening News)
LIMA mantan pemain terkenal asuhan Sir Alex Ferguson yang jadi pelatih berkelas dunia akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satunya bahkan sempat mambawa raksasa Prancis, Paris Saint-Germain (PSG), berjaya.

Sir Alex Ferguson menukangi Manchester United selama kurang lebih 26 tahun. Dalam kurun waktu yang tidak sebentar, pelatih asal Skotlandia itu sudah mencetak sejumlah pemain hebat.

Beberapa diantara mereka bahkan juga sukses mengikuti jejaknya sebagai pelatih kelas dunia. Siapa saja? berikut daftarnya

5. Ole Gunnar Solskjaer


Pertama ada Ole Gunnar Solskjaer. Nama Solskjaer jelas tak asing bagi para penggemar Manchester United. Tidak hanya berprestasi sebagai pemain, Solskjaer juga punya catatan cukup positif sebagai pelatih.

Sukses bersama klub Norwegia, Molde, Solskjaer menukangi Manchester United pada 2018. Sayang, perjalana kariernya bersama Setan Merah kurang baik hingga ia didepak tiga musim kemudian.

4. Mark Hughes


Selanjutnya ada Mark Hughes yang pernah menangani sejumlah klub Liga Inggris mulai dari Southampton, Fulham hingga Manchester City. Hughes pernah berseragam Manchester United pada 1988-1995.

Saat masih aktif sebagai pemain, Mark Hughes, pernah ditangani Sir Alex Ferguson. Sejumlah gelar berhasil ia dapatkan seperti juara Liga Inggris, Piala Liga Inggris hingga Trofi Liga Europa.

