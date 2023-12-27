Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Cristiano Ronaldo Hampir Pasti Jadi Top Skor Sepanjang 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |06:36 WIB
Penyebab Cristiano Ronaldo Hampir Pasti Jadi Top Skor Sepanjang 2023
Cristiano Ronaldo kala membela Al Nassr. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

PENYEBAB Cristiano Ronaldo hampir pasti jadi top skor sepanjang 2023 akan diulas dalam artikel ini. Kini, Ronaldo memang sedang memimpin daftar top skor sepanjang 2023.

Ya, Ronaldo ada di puncak daftar top skor sepanjang 2023 saat ini, usai tampil moncer bersama klubnya, Al Nassr, dalam lanjutan Liga Arab Saudi 2023-2024 semalam. Melawan Al Ittihad di Prince Abdulah Al-Faisal Stadium, Jeddah, pada Rabu (27/12/2023) dini hari WIB, pemain berjuluk CR7 itu sukses mencetak brace alias dua gol.

Cristiano Ronaldo

Ronaldo membukukan dua gol lewat tendangan penalti pada menit ke-19 dan 68. Berkat kontribusinya, Al Nassr berhasil meraih kemenangan besar dengan skor 5-2.

Tak hanya membawa Al Nassr menang, dua gol tersebut juga membuat Ronaldo langsung memimpin daftar top skor sepanjang 2023. Dia tercatat sudah mengemas 53 gol sejauh ini. Catatan itu diukirnya dari 58 laga yang dilakoni.

Ronaldo unggul 1 gol dari Harry Kane (Bayern Munich) dan Kylian Mbappe (PSG). Kemudian, ada bintang muda Manchester City, Erling Haaland, di urutan keempat dengan catatan 50 gol.

Meski unggul tipis, Ronaldo hampir pasti jadi top skor sepanjang 2023. Ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi hal itu.

Pertama, dua pesaing terdekat Ronaldo, yakni Harry Kane dan Kylian Mbappe dipastikan takkan menambah koleksi golnya pada 2023 ini. Sebab, mereka sudah tak akan berlaga lagi hingga akhir 2023.

Harry Kane sudah tak memiliki jadwal laga bersama Bayern Munich hingga akhir 2023. Dia akan berlaga lagi pada 6 Januari 2024 bersama Bayern.

Begitu juga dengan Mbappe, dia sudah menyelesaikan penampilannya pada tahun ini. Striker muda asal Prancis itu baru akan berlaga lagi dengan PSG pada 4 Januari 2024.

“Kane dan Mbappe sudah menyelesaikan tahun ini,” cuit akun @msvrapp di X atau Twitter, Rabu (27/12/2023).

