Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Pemain Arsenal Thomas Partey yang Suka Makan Mie Instan asal Indonesia, Marselino Ferdinan Justru Jadi Bulan-bulanan

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |21:27 WIB
Kisah Pemain Arsenal Thomas Partey yang Suka Makan Mie Instan asal Indonesia, Marselino Ferdinan Justru Jadi Bulan-bulanan
Thomas Partey, pemain Arsenal yang menyukai Indomie (Foto: Instagram/thomaspartey5)
A
A
A

KISAH pemain Arsenal Thomas Partey yang suka makan mie instan asal Indonesia akan dibahas di sini. Di sisi lain, pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan justru menjadi bulan-bulanan.

Pada Selasa (26/12/2023) ini, media sosial digemparkan oleh unggahan pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, di Instagram. Marselino membagikan momen seorang pemain Timnas Indonesia, Witan Sulaeman, memasak mie instan dengan kompor elektrik di kamar hotel.

Marselino Ferdinan

Sebagai pengingat, para pemain Timnas Indonesia ini sedang menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki menjelang Piala Asia 2023. Namun, unggahan tersebut menjadi bulan-bulanan di media sosial Twitter oleh akun @idn_abroad.

“Miris. Sedang TC tapi masih colong-colong makan mie instan di dalam kamar. Dan dengan bangganya diupload ke ig exclusive-nya. Kalau di luar kamar oke tanggung jawab pelatih tapi kalau udah di dalam kamar jatuhnya personal. Apa enggak bisa nahan 2 bulan enggak makan mie instan,” kata akun tersebut.

Fenomena atlet makan mie instan sebenarnya tak hanya terjadi di Indonesia saja. Gelandang Arsenal asal Ghana, Thomas Partey, mengaku menyukai mie instan hingga menghabiskan uangnya.

Dia mengakuinya dalam sebuah wawancara dengan media Malaysia, Astro, pada 2021 silam. “Indomie berasal dari Malaysia?” Partey bertanya kepada seorang pewawancara Adam Carruthers di kanal YouTube Stadium Astro.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175184/timnas_indonesia-kyzD_large.jpg
Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Jalan Terjal Skuad Garuda Ubah Mimpi Jadi Realita Tampil di Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175175/timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi-PVux_large.jpg
Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Akmal Marhali: Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Sudah Dibeli Arab Saudi dan Qatar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175156/ole_romeny-i9oM_large.jpg
Patrick Kluivert Buka-bukaan Kondisi Ole Romeny Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Siap Tempur?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175151/emil_audero-Dmes_large.jpg
Bawa-Bawa Maarten Paes, Patrick Kluivert Ungkap Perasaan Campur Aduknya saat Emil Audero Absen Bela Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/51/1629643/predator-group-dan-pro-billiard-center-jalin-kemitraan-strategis-indonesia-jadi-tuan-rumah-kejuaraan-dunia-biliar-wpv.jpg
Predator Group dan Pro Billiard Center Jalin Kemitraan Strategis, Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Biliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/04/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes.jpg
Maarten Paes Bikin Arab Saudi Frustrasi Lagi? Statistik sang Kiper Bikin Ngeri!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement