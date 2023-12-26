Kisah Pemain Arsenal Thomas Partey yang Suka Makan Mie Instan asal Indonesia, Marselino Ferdinan Justru Jadi Bulan-bulanan

KISAH pemain Arsenal Thomas Partey yang suka makan mie instan asal Indonesia akan dibahas di sini. Di sisi lain, pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan justru menjadi bulan-bulanan.

Pada Selasa (26/12/2023) ini, media sosial digemparkan oleh unggahan pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, di Instagram. Marselino membagikan momen seorang pemain Timnas Indonesia, Witan Sulaeman, memasak mie instan dengan kompor elektrik di kamar hotel.

Sebagai pengingat, para pemain Timnas Indonesia ini sedang menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki menjelang Piala Asia 2023. Namun, unggahan tersebut menjadi bulan-bulanan di media sosial Twitter oleh akun @idn_abroad.

“Miris. Sedang TC tapi masih colong-colong makan mie instan di dalam kamar. Dan dengan bangganya diupload ke ig exclusive-nya. Kalau di luar kamar oke tanggung jawab pelatih tapi kalau udah di dalam kamar jatuhnya personal. Apa enggak bisa nahan 2 bulan enggak makan mie instan,” kata akun tersebut.

Fenomena atlet makan mie instan sebenarnya tak hanya terjadi di Indonesia saja. Gelandang Arsenal asal Ghana, Thomas Partey, mengaku menyukai mie instan hingga menghabiskan uangnya.

Dia mengakuinya dalam sebuah wawancara dengan media Malaysia, Astro, pada 2021 silam. “Indomie berasal dari Malaysia?” Partey bertanya kepada seorang pewawancara Adam Carruthers di kanal YouTube Stadium Astro.