HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menanti Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Debut di Premier League 2023-2024 pada Periode Festival

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |09:50 WIB
Menanti Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Debut di Premier League 2023-2024 pada Periode Festival
Justin Hubner segera debut di Premier League. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

MENANTI pemain Timnas Indonesia Justin Hubner debut di Premier League 2023-2024 pada periode festival akan diulas Okezone. Tanda-tanda Justin Hubner bakal menjalani debut di Premier League pada periode festival (24-30 Desember 2023) terlihat jelas.

Pertama, Justin Hubner belum gabung pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki, padahal Wolverhampton Wanderers U-21 sudah tak lagi memiliki agenda pada 2023. Wolverhampton Wanderers U-21 sudah merampungkan pertandingan pamungkas mereka tahun ini saat kalah 1-2 dari Blackburn Rovers U-21 pada Selasa, 19 Desember 2023 dini hari WIB.

Justin Hubner

(Justin Hubner saat membobol gawang Blackburn Rovers U-21)

Alasan kedua Justin Hubner berpotensi menjalani debut bersama tim senior Wolverhampton Wanderers karena tim berjuluk si Rubah itu tak memiliki banyak bek tengah.

Di skuad saat ini, hanya Max Killman, Toti dan Craig Dawson, pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Pelatih Wolverhampton Wanderers Gary O’Neill pun mengandalkan pola tiga bek sehingga peluang Justin Hubner bermain sangat besar.

Ketika salah satu dari tiga bek di atas mengalami cedera atau kelelahan, Justin Hubner dapat naik pangkat alias bermain di Premier League. Faktor ketiga adalah jadwal padat Wolverhampton Wanderers.

Dalam 24-30 Desember 2023, Wolverhampton Wanderers akan melakoni tiga pertandingan di Premier League 2023-2024. Setelah menjamu Chelsea pada Minggu 24 Desember 2023, Wolverhampton Wanderers bertandang ke markas Brentford pada Kamis 28 Desember 2023 dini hari WIB.

Halaman:
1 2
      
