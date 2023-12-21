Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Federasi Sepakbola Rusia Disebut Urungkan Niat Gabung AFC

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |11:39 WIB
Federasi Sepakbola Rusia Disebut Urungkan Niat Gabung AFC
RFU mengurungkan niat bergabung dengan AFC (Foto: TASS)
A
A
A

MOSCOW - Federasi Sepak Bola Rusia (RFU) dikabarkan mengurungkan niat untuk bergabung ke Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Mereka dilaporkan telah memutuskan untuk bertahan di Eropa.

Sebagaimana diketahui, Rusia diasingkan total dari Eropa dan dunia setelah melakukan penyerangan ke Ukraina sejak Februari 2022. Tidak hanya soal politik, pengasingan ini merembet ke dunia olahraga termasuk sepakbola.

Timnas Rusia

Sebab itu, Timnas Rusia beserta klub-klub di dalamnya tidak diikutsertakan dalam kompetisi Eropa dan dunia. Sejauh ini, mereka hanya melakoni beberapa pertandingan persahabatan.

Akibatnya, RFU berencana untuk bergabung dengan AFC demi mengikutsertakan Timnas Rusia ke dalam kompetisi. Akan tetapi, menurut laporan Soha VN, wacana itu telah dibatalkan. Keputusan itu dibuat dalam pertemuan internal yang diadakan RFU.

“Pada pertemuan penutupan tahun 2023, Federasi Sepak Bola Rusia (RFU) mengadakan pemungutan suara untuk memutuskan apakah akan memilih AFC atau UEFA (Konfederasi Sepak Bola Eropa),” tulis Soha VN dalam laporannya, dikutip pada Kamis (21/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662441/erspo-perkuat-identitas-dari-timnas-indonesia-ke-ekosistem-olahraga-dan-lifestyle-bjm.webp
Erspo Perkuat Identitas: Dari Timnas Indonesia ke Ekosistem Olahraga dan Lifestyle
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/12/05/Reuters_Guglielmo_Vicario.JPG
Bocoran Transfer Juventus: Vicario Jadi Target Utama Kiper Musim 2026-2027
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement