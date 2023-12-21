Federasi Sepakbola Rusia Disebut Urungkan Niat Gabung AFC

MOSCOW - Federasi Sepak Bola Rusia (RFU) dikabarkan mengurungkan niat untuk bergabung ke Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Mereka dilaporkan telah memutuskan untuk bertahan di Eropa.

Sebagaimana diketahui, Rusia diasingkan total dari Eropa dan dunia setelah melakukan penyerangan ke Ukraina sejak Februari 2022. Tidak hanya soal politik, pengasingan ini merembet ke dunia olahraga termasuk sepakbola.

Sebab itu, Timnas Rusia beserta klub-klub di dalamnya tidak diikutsertakan dalam kompetisi Eropa dan dunia. Sejauh ini, mereka hanya melakoni beberapa pertandingan persahabatan.

Akibatnya, RFU berencana untuk bergabung dengan AFC demi mengikutsertakan Timnas Rusia ke dalam kompetisi. Akan tetapi, menurut laporan Soha VN, wacana itu telah dibatalkan. Keputusan itu dibuat dalam pertemuan internal yang diadakan RFU.

“Pada pertemuan penutupan tahun 2023, Federasi Sepak Bola Rusia (RFU) mengadakan pemungutan suara untuk memutuskan apakah akan memilih AFC atau UEFA (Konfederasi Sepak Bola Eropa),” tulis Soha VN dalam laporannya, dikutip pada Kamis (21/12/2023).