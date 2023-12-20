Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Huber Merapat, Shin Tae-yong Yakin Lini Belakang Timnas Indonesia Makin Kuat

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |01:46 WIB
Justin Huber Merapat, Shin Tae-yong Yakin Lini Belakang Timnas Indonesia Makin Kuat
Shin Tae-yong yakin Justin Hubner bakal berpengaruh penting di lini pertahanan Timnas Indonesia (Foto: Instagram/Justin Hubner)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan kehadiran Justin Hubner membuat makin banyak pilihan di lini pertahanan timnya. Jadi, hal itu menimbulkan adanya persaingan ketat dalam merebut skuad utama.

Sebagaimana diketahui, pemain Wolverhampton Wanderers U-17 akan ambil bagian dalam pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki. TC itu untuk mempersiapkan diri Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- tampil pada Piala Asia 2023.

 

Shin Tae-yong mengatakan sangat menyambut antusias dengan rampungnya proses naturalisasi Justin Hubner. Jadi, timnya akan lebih berwarna dengan hadir sosok pemain itu

"Sebenarnya struktur yang bagus, bersaing di lini belakang. Jadi, dengan persaingan seperti itu akan menjadi bantuan buat saya," kata Shin Tae-yong di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan kehadiran Justin Hubner akan membuat lini belakang timnya tidak berada di zona nyaman. Pasalnya, para pemain harus meningkatkan kemampuannya.

"Mereka akan lebih bekerja keras untuk tim," ujarnya.

