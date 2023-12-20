Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dokter Tim Persib Bandung Beberkan Kondisi Cedera Rachmat Irianto yang Bikin Dicoret dari Timnas Indonesia

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |16:41 WIB
Dokter Tim Persib Bandung Beberkan Kondisi Cedera Rachmat Irianto yang Bikin Dicoret dari Timnas Indonesia
Rachmat Irianto dikonfirmasi mengalami cedera paha sehingga dicoret dari Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@persib)
A
A
A

BANDUNG - Dokter tim Persib Bandung, dr. Mochamad Rafi Ghani, membeberkan cedera yang dialami Rachmat Irianto. Pasalnya, cedera itu membuat sang pemain harus dicoret dari skuad Timnas Indonesia yang diproyeksikan untuk Piala Asia 2023.

Rafi mengatakan Rian mengalami cedera saat Persib berhadapan dengan PSM Makassar, 4 Desember 2023. Dari hasil pemeriksaannya, pemain yang beroperasi sebagai gelandang itu mengalami kendala di otot paha kirinya yang disebut M biceps femoris sinistra.

Rachmat Irianto

“Setelah kami observasi, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (USG musculo skeletal), penyebab memar pada paha kirinya didapat karena ada sedikit robekan di M biceps femoris sinistra nya,” kata Rafi, Rabu (20/12/2023).

Dengan alasan itu, lanjutnya, Rian harus diistirahatkan dan absen di dua laga Persib Bandung selanjutnya. Dia absen baik saat melawan Persik Kediri dan Bali United.

Bahkan, putra Bejo Sugiantoro itu juga harus dicoret dari daftar skuad Timnas Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki sebagai persiapan untuk menghadapi Piala Asia 2023. Sebab, Rian butuh terapi untuk pemulihan.

“Oleh sebab itu, Rachmat Irianto memerlukan waktu untuk penyembuhan dengan menjalani terapi,” jelas Rafi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191020//okezone-HMiK_large.jpg
Okezone.com Raih Penghargaan Top Media of The Year 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/205/3189345//music_zone-I6Fc_large.JPG
Music Zone Meriahkan Anjungan Sarinah, Ada Eltasya Natasha-Indahkus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188160//unsoed-nFQZ_large.jpg
Insight Talks Resmi Dibuka di Unsoed, Mahasiswa Dibekali Pengetahuan Deteksi Scam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188095//co_founder_karsa_siber_david_gilbert_hasudungan-iMHV_large.jpg
Awas! Aktivitas Digital Sederhana Ini Bisa Bocorkan Data Pribadi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/49/1662055/kalender-balap-motogp-2026-marc-marquez-cs-balapan-di-mandalika-oktober-gbb.webp
Kalender Balap MotoGP 2026: Marc Marquez Cs Balapan di Mandalika Oktober
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/bek_persib_bandung_julio_cesar_foto_persib.jpg
Bek Persib Julio Cesar Sebut 3 Pemain Ratchaburi FC yang Patut Dijaga Ketat, Siapa Saja?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement