Dokter Tim Persib Bandung Beberkan Kondisi Cedera Rachmat Irianto yang Bikin Dicoret dari Timnas Indonesia

Rachmat Irianto dikonfirmasi mengalami cedera paha sehingga dicoret dari Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@persib)

BANDUNG - Dokter tim Persib Bandung, dr. Mochamad Rafi Ghani, membeberkan cedera yang dialami Rachmat Irianto. Pasalnya, cedera itu membuat sang pemain harus dicoret dari skuad Timnas Indonesia yang diproyeksikan untuk Piala Asia 2023.

Rafi mengatakan Rian mengalami cedera saat Persib berhadapan dengan PSM Makassar, 4 Desember 2023. Dari hasil pemeriksaannya, pemain yang beroperasi sebagai gelandang itu mengalami kendala di otot paha kirinya yang disebut M biceps femoris sinistra.

“Setelah kami observasi, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (USG musculo skeletal), penyebab memar pada paha kirinya didapat karena ada sedikit robekan di M biceps femoris sinistra nya,” kata Rafi, Rabu (20/12/2023).

Dengan alasan itu, lanjutnya, Rian harus diistirahatkan dan absen di dua laga Persib Bandung selanjutnya. Dia absen baik saat melawan Persik Kediri dan Bali United.

Bahkan, putra Bejo Sugiantoro itu juga harus dicoret dari daftar skuad Timnas Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki sebagai persiapan untuk menghadapi Piala Asia 2023. Sebab, Rian butuh terapi untuk pemulihan.

“Oleh sebab itu, Rachmat Irianto memerlukan waktu untuk penyembuhan dengan menjalani terapi,” jelas Rafi.