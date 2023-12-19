Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Pastikan Thom Haye dan Maarten Paes Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |21:10 WIB
Shin Tae-yong Pastikan Thom Haye dan Maarten Paes Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia
Shin Tae-yong berbicara mengenai peluang naturalisasi Thom Haye dan Maarten Paes (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Shin Tae-yong memastikan Thom Haye dan Maarten Paes berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu memberikan isyarat kedua pemain tadi masuk dalam rencananya untuk Skuad Garuda.

Thom Haye sendiri saat ini tengah membela klub Belanda, SC Heerenveen. Sementara itu, Maarten Paes memperkuat FC Dallas di Major League Soccer (MLS).

Shin Tae-yong mengatakan tidak pernah menutup pintu buat pemain-pemain berdarah Indonesia yang berkarier di luar negeri untuk memperkuat timnya. Namun, dia pastikan proses naturalisasi pemain berdasarkan kebutuhan Timnas Indonesia.

"Pemain pemain itu ada darah Indonesia, kalau bisa membentuk skuad tim lebih baik, kenapa tidak?," kata Shin Tae-yong di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan jangam pernah membeda-bedakan pemain yang melalui proses naturalisasi dengan tidak. Sebab, mereka sama-sama berdarah Indonesia yang punya semangat membela Skuad Merah-Putih.

"Kami harus bekerja sama dan berusaha sama sama, apalagi punya darah Indonesia," ujarnya.

