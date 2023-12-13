Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persiapan Mepet Jelang Lawan Persebaya Surabaya, Caretaker Persis Solo: Kurangi Kesalahan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |12:42 WIB
Persiapan Mepet Jelang Lawan Persebaya Surabaya, Caretaker Persis Solo: Kurangi Kesalahan
Caretaker Persis Solo, Tithan Wulung Suryata, siap menghadapi Persebaya Surabaya (Foto: PT LIB)
A
A
A

SURABAYA - Caretaker Persis Solo, Tithan Wulung, menyampaikan timnya memiliki persiapan yang singkat untuk menghadapi Persebaya Surabaya dalam laga tunda pekan ke-18 Liga 1 2023-2024. Walau begitu, dia ingin anak asuhnya mampu meminimalisir kesalahan individual demi meraih kemenangan.

Laga Persebaya Surabaya vs Persis Solo itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (13/12/2023) pukul 18.00 WIB. Laskar Sambernyawa memasuki laga itu tidak dalam kondisi terbaik.

 Persis Solo

Sebab, pihak manajemen mengistirahatkan sosok pelatih kepala Leonardo Medina. Keputusan itu diambil berdasarkan evaluasi kinerja dan catatan performa klub dalam beberapa laga terakhir. Untuk sementara, Tithan dipercaya menukangi tim.

Tithan menjelaskan Persis Solo akan berusaha untuk mengurangi kesalahan-kesalahan seperti di laga sebelumnya. Walau begitu, dia mengakui persiapan yang mereka jalani cukup singkat.

“Untuk persiapan laga lawan Persebaya, saya kira kondisi kami sama seperti Persebaya Surabaya. Kami hanya memiliki waktu yang singkat jelang pertandingan,” kata Tithan, dilansir dari situs LIB, Rabu (13/12/2023).

“Saya kira kami akan lebih fokus untuk berusaha meminimalisir kekurangan kami yang terjadi di pertandingan sebelumnya,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
