Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tingkatkan Kualitas Wasit, PSSI Tugaskan 2 Wasit Jepang Pimpin Laga Liga 1 2023-2024 sebagai Contoh

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |03:03 WIB
Tingkatkan Kualitas Wasit, PSSI Tugaskan 2 Wasit Jepang Pimpin Laga Liga 1 2023-2024 sebagai Contoh
Salah satu wasit asal Jepang di Liga 1 2023-2024 akhir pekan kemarin (Foto: PSSI)
A
A
A

FEDERASI Sepak Bola Indonesia (PSSI) terus berupaya meningkatkan kualitas wasit Tanah Air. Kali ini mereka menerapkan cara baru yang diharapkan bisa efektif.

Ada dua wasit Jepang yang diminta untuk memimpin dua pertandingan berbeda di Liga 1 2023-2024 akhir pekan kemarin, Minggu (10/12/2023). Adapun kedua wasit yang dimaksud adalah Futoshi Nakamura dan Yusuke Araki.

Nakamura berperan sebagai pemimpin pertandingan antara Persib Bandung dan Persik Kediri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung. Sementara Araki memimpin laga Persita Tangerang dan Persikabo 1973 di Indomilk Arena, Tangerang.

Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, menyampaikan langkah tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas perangkat pertandingan. Erick juga menegaskan dalam dua laga tersebut tetap melibatkan perangkat lokal.

Mereka berkolaborasi agar bisa menyerap pengalaman. Wasit-wasit lokal ikut dilibatkan dengan tujuan belajar dan meningkatkan kinerja kedepannya.

"Ini adalah sebuah bentuk kerja sama kita untuk meningkatkan kualitas perangkat pertandingan. Tidak sekadar wasit asing memimpin tapi berkolaborasi dengan wasit lokal," ujar Erick dalam rilis resmi PSSI, Senin (11/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659769/nonton-streaming-al-nassr-vs-al-zawraa-di-vision-persaingan-puncak-grup-d-afc-champions-league-two-cbv.webp
Nonton Streaming Al Nassr vs Al Zawraa di VISION+, Persaingan Puncak Grup D AFC Champions League Two
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/22/pelatih_manchester_united_ruben_amorim.jpg
MU Dapat Kabar Buruk jelang Lawan Newcastle, Ruben Amorim Auto Pusing
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement