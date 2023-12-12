Tingkatkan Kualitas Wasit, PSSI Tugaskan 2 Wasit Jepang Pimpin Laga Liga 1 2023-2024 sebagai Contoh

Salah satu wasit asal Jepang di Liga 1 2023-2024 akhir pekan kemarin (Foto: PSSI)

FEDERASI Sepak Bola Indonesia (PSSI) terus berupaya meningkatkan kualitas wasit Tanah Air. Kali ini mereka menerapkan cara baru yang diharapkan bisa efektif.

Ada dua wasit Jepang yang diminta untuk memimpin dua pertandingan berbeda di Liga 1 2023-2024 akhir pekan kemarin, Minggu (10/12/2023). Adapun kedua wasit yang dimaksud adalah Futoshi Nakamura dan Yusuke Araki.

Nakamura berperan sebagai pemimpin pertandingan antara Persib Bandung dan Persik Kediri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung. Sementara Araki memimpin laga Persita Tangerang dan Persikabo 1973 di Indomilk Arena, Tangerang.

Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, menyampaikan langkah tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas perangkat pertandingan. Erick juga menegaskan dalam dua laga tersebut tetap melibatkan perangkat lokal.

Mereka berkolaborasi agar bisa menyerap pengalaman. Wasit-wasit lokal ikut dilibatkan dengan tujuan belajar dan meningkatkan kinerja kedepannya.

"Ini adalah sebuah bentuk kerja sama kita untuk meningkatkan kualitas perangkat pertandingan. Tidak sekadar wasit asing memimpin tapi berkolaborasi dengan wasit lokal," ujar Erick dalam rilis resmi PSSI, Senin (11/12/2023).