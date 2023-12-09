Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Henhen Herdiana Akui Ada Rasa Berbeda Kembali ke Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |14:35 WIB
Henhen Herdiana Akui Ada Rasa Berbeda Kembali ke Persib Bandung
Henhen Herdiana ungkap perasaannya kembali perkuat Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)
BANDUNG - Henhen Herdiana mengakui dirinya merasa ada perbedaan kembali memperkuat Persib Bandung. Perbedaan pelatih menjadi alasannya.

Maklum, sejak dipinjamkan ke Dewa United di awal musim, Persib Bandung masih ditangani pelatih Luis Milla. Setelah Henhen Herdiana kembali di putaran kedua, Maung Bandung sudah ditangani Bojan Hodak.

“Mungkin ini (perbedaannya) sedikit karena pelatih baru. Kalau soal teman-teman, tidak ada yang berubah,” ungkap Henhen Herdiana, Jumat (8/12/2023).

Tidak hanya itu, Henhen Herdiana juga dipercaya untuk mengisi posisi baru di Persib Bandung. Tepatnya saat menghadapi PSM Makassar, 4 Desember 2023 lalu, pemilik nomor punggung 12 yang biasa ditempatkan di posisi bek kanan, dipercaya sebagai bek kiri.

“Ya, itu kan bukan posisi Henhen. Tapi ketika pelatih bilang, jadi harus profesional, jangan bilang tidak bisa. Kalau dipasang di bek kiri yang harus latihan,” tegasnya.

