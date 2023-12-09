Bek Timnas Indonesia Wahyu Prasetyo Dipastikan Absen di Laga Borneo FC vs PSIS Semarang, Ini Penyebabnya

BEK Timnas Indonesia Wahyu Prasetyo dipastikan absen di laga Borneo FC vs PSIS semarang pada pekan ke-22 Liga 1 2023-2024. Sebab, sang pemain masih dalam proses pemulihan pascacedera.

Laskar Mahesa Jenar – julukan PSIS – harus bertandang ke Stadion Segiri, Sabtu (9/12/2023) malam WIB tanpa diperkuat oleh para pemain andalannya. Selain Wahyu, Alfeandra Dewangga juga absen dalam kunjungan ke Samarinda, jadi PSIS hanya bisa membawa 19 pemain untuk laga ini.

Dewangga absen karena akumulasi kartu kuning, sementara Hulk -panggilan akrab Wahyu- masih harus menjalani pemulihan. Pemain berusia 25 tahun itu mengalami cedera di laga PSIS Semarang kontra PSS Sleman pada pekan lalu.

Dokter tim PSIS Semarang, Radityo Haryo, menjelaskan bahwa Wahyu direkomendasikan untuk beristirahat supaya cedera yang dialami bisa segera pulih. Pemain berlabel Timnas Indonesia itupun diproyeksikan bisa kembali merumput pada laga melawan Madura United pada Sabtu (16/12) mendatang.

“Kemarin Hulk (Wahyu) saat melawan PSS mengalami benturan yang mengakibatkan keluhan tidak nyaman pada kaki bagian kiri dan lebih tepatnya lutut kiri,” terang Radit, dikutip dari situs resmi PSIS Semarang, Sabtu (9/12/2023).

“Hulk belum kami rekomendasikan untuk main supaya cederanya segera pulih dan saat ini kami juga terus melakukan terapi serta pengobatan supaya pertandingan berikutnya menghadapi Madura United bisa pulih dan bermain,” sambungnya kemudian.