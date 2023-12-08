Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Manajemen PSM Makassar Kembali Tunggak Gaji, Reza Arya: Pemain Punya Keluarga

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |08:36 WIB
Manajemen PSM Makassar Kembali Tunggak Gaji, Reza Arya: Pemain Punya Keluarga
Reza Arya Pratama mengeluhkan terlambatnya pembayaran gaji (Foto: Instagram/@rezaaryapratama30)
A
A
A

MAKASSAR - Kiper PSM Makassar, Reza Arya Pratama, prihatin mengenai keterlambatan pembayaran gaji yang kembali membelit timnya. Menurutnya, setiap pemain punya keluarga yang perlu dinafkahi.

Kondisi pelik tengah dialami tim PSM Makassar jelang laga menghadapi Bhayangkara FC pada lanjutan Liga 1 2023-2024. Adapun laga ini akan digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Jumat (8/12/2023) pukul 19.00 WIB.

PSM Makassar berlatih di Stadion Gelora BJ Habibie jelang laga Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Nada sedih pun dilontarkan Reza ada konferensi pers jelang laga tersebut. Dia cukup prihatin dengan kondisi finansial klub, di mana gaji pemain dan staf tertunggak untuk waktu yang berbeda-beda.

Pemain berusia 23 tahun ini mengeluh ada keluarga pemain yang harus dihidupi. Oleh sebab itu, tentu diharapkan permasalahan tersebut bisa cepat terselesaikan.

“Kalau saya masalah gaji, tentu semua pemain punya keluarga dan mereka semua bekerja untuk tim,” kata Reza pada konferensi pers jelang laga, Kamis 7 Desember 2023.

Reza menambahkan fokus para pemain terganggu akibat masalah penunggakan gaji tersebut. Dia kemudian berandai-andai apabila gaji punggawa Juku Eja terpenuhi dengan baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/21/11/1658367/pelatih-futsal-thailand-pensiun-usai-keok-dari-indonesia-di-final-sea-games-2025-yxz.jpg
Pelatih Futsal Thailand Pensiun usai Keok dari Indonesia di Final SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/persebaya_surabaya_bermain_imbang_2_2_kontra_borne.jpg
Hasil Persebaya vs Borneo FC di Super League: Gol Menit Akhir Selamatkan Bajul Ijo dari Kekalahan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement