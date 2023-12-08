Manajemen PSM Makassar Kembali Tunggak Gaji, Reza Arya: Pemain Punya Keluarga

MAKASSAR - Kiper PSM Makassar, Reza Arya Pratama, prihatin mengenai keterlambatan pembayaran gaji yang kembali membelit timnya. Menurutnya, setiap pemain punya keluarga yang perlu dinafkahi.

Kondisi pelik tengah dialami tim PSM Makassar jelang laga menghadapi Bhayangkara FC pada lanjutan Liga 1 2023-2024. Adapun laga ini akan digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Jumat (8/12/2023) pukul 19.00 WIB.

Nada sedih pun dilontarkan Reza ada konferensi pers jelang laga tersebut. Dia cukup prihatin dengan kondisi finansial klub, di mana gaji pemain dan staf tertunggak untuk waktu yang berbeda-beda.

Pemain berusia 23 tahun ini mengeluh ada keluarga pemain yang harus dihidupi. Oleh sebab itu, tentu diharapkan permasalahan tersebut bisa cepat terselesaikan.

“Kalau saya masalah gaji, tentu semua pemain punya keluarga dan mereka semua bekerja untuk tim,” kata Reza pada konferensi pers jelang laga, Kamis 7 Desember 2023.

Reza menambahkan fokus para pemain terganggu akibat masalah penunggakan gaji tersebut. Dia kemudian berandai-andai apabila gaji punggawa Juku Eja terpenuhi dengan baik.