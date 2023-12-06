Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sudah Bisa Bela Timnas Indonesia, Justin Hubner Berharap Dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala Asia 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |13:34 WIB
Sudah Bisa Bela Timnas Indonesia, Justin Hubner Berharap Dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala Asia 2023
Justin Hubner berharap bisa bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

SUDAH bisa bela Timnas Indonesia, Justin Hubner berharap dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala Asia 2023. Bek Wolverhampton Wanderers U-21 itu ingin membawa Garuda – julukan Timnas Indonesia – lolos dari fase grup di kejuaraan yang akan digelar di Qatar tersebut.

Hubner sudah sah menjadi WNI pada Rabu (6/12/2023) ini. Sang bek tengah berusia 20 tahun telah mengambil sumpahnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta.

Justin Hubner

Dengan rampungnya proses naturalisasi ini, Hubner berpeluang besar akan membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang dijadwalkan berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 mendatang. Di ajang tersebut, Skuad Garuda tergabung dalam Grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang.

Hubner pun mengaku sudah tidak sabar bisa membela Timnas Indonesia di ajang tersebut dengan melawan tim-tim kuat yang ada di Grup D. Pemain berusia 20 tahun ini berharap Skuad Garuda bisa meraih hasil positif.

“Ya, saya sudah tidak sabar untuk pergi ke Qatar dan menghadapi Jepang, Vietnam, dan negara lainnya,” ucap Hubner kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Rabu (6/12/2023).

“Semoga kami bisa meraih banyak hal dan saya akan melakukan segalanya untuk memenangkan pertandingan. Saya sangat gembira,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
