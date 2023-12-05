Ini Tantangan Berat Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong di Bulan Desember 2023

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan mendapat tantangan berat di bulan Desember 2023. Pasalnya, anak asuh STY –sapaan akrab Shin Tae-yong- yang berkiprah di Eropa terancam tak bisa mengikuti pemusatan latihan (TC) skuad Garuda sejak awal jelang Piala Asia 2023.

Timnas Indonesia akan tampil di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Skuad Garuda segrup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam di fase Grup D turnamen sepakbola bergengsi antarnegara empat tahunan tersebut.

Di laga pertama Grup D, Timnas Indonesia langsung ditantang Irak pada 15 Januari 2024. Setelah itu, pasukan Shin Tae-yong bakal melawan Vietnam pada 19 Januari 2024, dan terakhir menghadapi ujian berat kontra Jepang pada 24 Januari 2024.

Jelang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan menjalani TC di Turki pada 20 Desember hingga 6 Januari 2024. Nantinya, Shin Tae-yong dan jajarannya akan membawa sekira 30 hingga 40 pemain pada TC di Turki.

Namun, TC Timnas Indonesia di Turki terancam tak diikuti anak asuhnya yang berkarier di Eropa. Sejumlah pemain Indonesia yang berkarier di Eropa saat ini sendiri, di antaranya ada Shayne Pattynama (Viking FC), Elkan Baggott (Ipswich Town), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze), Sandy Walsh (KV Mechelen), Ivar Jenner (FC Utrecht), hingga Rafael Struick (ADO Den Haag).

Deretan nama itu berpotensi tidak bisa mengikuti TC Timnas Indonesia di Turki sejak awal karena klub-klub Eropa dikenal tegas dalam melepas pemain ke tim nasional, apalagi jika bentrok dengan jadwal liga. Untuk Shayne Pattynama sendiri, dia diketahui kontraknya akan segera habis di Viking FK pada 31 Desember 2023.

Menurut The Sporting News, klub Liga Inggris dan klub lain Eropa hanya mau melepas pemain ke tim nasional saat enam hari sebelum laga pertama yang akan dimainkan negaranya. Berhubung Piala Asia 2023 digelar mulai 12 Januari 2024, 5 pemain di atas bisa saja baru dilepas pada 6 Januari 2024.